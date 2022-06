Ogni volta che navighiamo su Internet, ci imbattiamo in annunci di prodotti che potrebbero aumentare copiosamente la nostra massa muscolare. Attenzione, però che, come ricordano gli esperti, ci sono in giro prodotti e personaggi che farebbero male all’ambiente. Non facciamoci trarre in inganno da risultati fantasmagorici e veloci, da addominali e bicipiti da culturisti, con la promessa di perdere tanti chili in pochi giorni. La ridefinizione della nostra massa muscolare, soprattutto a una certa età, passerebbe infatti da un allenamento costante e magari seguito da un esperto. Ma anche da una dieta equilibrata, mirata e fatta anche di alcune rinunce. In questo senso per fortuna ci sono anche tantissimi personaggi famosi dello sport che indicano la via corretta. Sicuramente non prendiamo prodotti che non conosciamo e che potrebbero rivelarsi pericolosi per la nostra salute. Come la sostanza che vedremo oggi e che potrebbe trarci in inganno.

Un sale minerale ma da non prendere in sovradosaggio

Se vogliamo aumentare la massa muscolare, affidiamoci agli specialisti veri e riconosciuti e stiamo attenti a non eccedere anche con alcune sostanze naturali. Quello che potrebbe rivelarsi una trappola quando parliamo del boro è che è una sostanza naturale. Capita spesso infatti di doverci tenere alla larga da sostanze come gli anabolizzanti. Mentre qualcuno potrebbe suggerirci di aumentare le dosi di quelle naturali. Il boro, come ricorda questo studio medico che alleghiamo, è in effetti un sale minerale. Lo troviamo anche in moltissimi alimenti che mangiamo quotidianamente, come:

frutta normale e secca;

agrumi;

verdure comuni;

legumi;

soia;

birra e vino.

Se vogliamo aumentare la massa muscolare velocemente attenzione a non abusare di questa sostanza che potrebbe sfasare gli ormoni e lo scheletro

Solitamente il nostro fabbisogno quotidiano di boro lo assumiamo con una dieta normale e bilanciata. Ma una delle caratteristiche di questo sale minerale sarebbe proprio quella di favorire l’aumento della massa muscolare. Anche se non ci sarebbe la certezza al 100% che questo alimento possa effettivamente potenziare i muscoli, sono molti i culturisti che lo assumono. Dovremmo stare attenti nel caso di abuso, perché, come ricorda la scienza, potrebbe addirittura alterare il sistema ormonale, soprattutto maschile e, addirittura, l’integrità scheletrica.

Lettura consigliata

Troppi over 50 sbagliano a non assumere mai questo alimento alleato del cuore e nemico del diabete