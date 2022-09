La Luna per gli astronomi è semplicemente il satellite della Terra, che impiega poco più di 27 giorni per completare la sua orbita intorno al nostro Pianeta. Ma per la tradizione popolare rappresenta molto di più. C’è chi la consulta per decidere cosa seminare o se è il momento adatto per potare le piante. Per altri influenzerebbe le nascite, le gravidanze e i parti. E c’è anche chi sostiene di soffrire d’insonnia durante le fasi di Luna piena. Anche l’astrologia attribuisce alla Luna dei significati importanti e ne studia le fasi e le posizioni per formulare l’oroscopo.

La Luna priva di corso

Il mese lunare dura poco più di 27 giorni, tempo che la Luna impiega per orbitare intorno alla Terra. In questo percorso transita nei segni zodiacali, li attraversa tutti. I transiti sono brevi, durano poco più di due giorni. Durante il giro la Luna entra in contatto con gli altri pianeti che seguono le loro orbite con tempi diversi. Stabilisce con essi degli aspetti, cioè dei contatti che possono essere armonici oppure no. In astrologia si chiamano congiunzione, opposizione, trigono, sestile, quadratura, tanto per citare i più noti. Ma c’è un momento in cui la Luna è sola, precisamente quando esce da un segno zodiacale per entrare in un altro e non ha contatti con gli altri pianeti. Gli astrologi la chiamano la Luna priva di corso.

Per avere soldi e fortuna in amore basterebbe conoscere gli aspetti della Luna

La raccomandazione degli astrologi è di non iniziare mai qualcosa di importante quando la Luna è priva di corso perché non sarebbe un momento propizio. Bisognerebbe invece dedicare questo tempo, che può variare da pochi minuti a qualche ora, ad attività di routine, quelle che facciamo tutti i giorni in maniera ripetitiva. Oppure potremmo approfittarne per riposarci. Invece dovremmo sfruttare gli aspetti favorevoli della Luna con gli altri pianeti per avviare qualcosa a cui teniamo particolarmente. Non dichiareremo il nostro amore a una ragazza se la Luna è priva di corso.

Un lunario ci indica i momenti più propizi per ogni attività

Come possiamo conoscere l’esatto momento della Luna? Basta consultare un lunario che ci indica anche i momenti più propizi per ogni tipo di attività. Per avere soldi e fortuna in amore bisogna aspettare il momento giusto. Se vogliamo conquistare una ragazza la Luna dovrà essere in aspetto favorevole con Venere. Possiamo in questo caso anche organizzare delle feste. Se invece vogliamo tentare la fortuna al gioco dovremmo cercare un momento di rapporto armonico con Giove. Se la Luna strizza l’occhio a Saturno, approfittiamone per metterci a dieta e cerchiamo l’alleanza con Mercurio se ci aspetta un esame o un colloquio di lavoro. In tutti questi casi un pizzico di fortuna non guasta mai.

