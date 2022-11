Come potremmo migliorare la salute delle unghie e come proteggerle dal freddo

Quando inizia il freddo proteggere le mani è sempre un problema per tutti. Mani e unghie sono zone particolarmente esposte, insieme al viso, ed è inevitabile che subiscano le basse temperature. Le conseguenze, di solito, sono screpolature, pelle secca, unghie molto fragili.

Tuttavia, con qualche piccolo accorgimento è possibile evitare questi fastidi. Come potremmo migliorare la salute delle unghie, quindi? Si tratta di fare attenzione a poche cose, ma che possono fare la differenza. Inoltre, è utile sapere che non è solo una questione di prodotti da applicare.

La salute delle unghie è conseguenza anche di quello che mangiamo. I nutrienti contenuti in alcuni cibi possono indebolirle oppure rafforzarle. Molte persone sottovalutano l’aspetto delle proprie unghie, ma è molto importante tenerle sempre in considerazione perché attraverso di loro si possono individuare diverse malattie.

Come potremmo migliorare la salute delle unghie con rimedi naturali

Le unghie, sia quelle delle mani che dei piedi, sono formate da cheratina. Questa è una proteina stabile e resistente che ha il compito di proteggere. Se la struttura di questa parte del corpo è indebolita, possono comparire macchie, graffi e possono rompersi molto facilmente.

Attraverso il colore delle unghie una persona potrebbe anche capire di soffrire di diabete, oppure di problemi cardiaci. Tuttavia, nella maggior parte dei casi la causa del loro debole stato si può risolvere in fretta con alcuni rimedi naturali.

Ecco alcuni consigli da mettere in pratica da subito:

non arrotondare i lati per prevenire un’unghia incarnata;

tenerle sempre pulite e asciutte;

idratarle costantemente, soprattutto con l’arrivo della stagione fredda, con una semplice crema idratante per le mani;

non usarle per spingere o per graffiare;

ripararle sempre con i guanti quando si devono fare dei lavori;

non mangiare le unghie, ma nemmeno le pellicine attorno perché danneggiano i tessuti;

indossare scarpe comode che non premano sulle estremità dei piedi;

proteggere i piedi se si frequenta la piscina o si va nei bagni pubblici;

prendere la buona abitudine di fare un pediluvio la sera.

Come proteggerle dal freddo

Ci sono dei prodotti appositi che servono a rinforzare e trattare mani e unghie, soprattutto in inverno. La soluzione migliore, in attesa di chiedere ad uno specialista, è quella di indossare dei guanti in modo da proteggerle dagli sbalzi di temperatura. Inoltre, bisogna tenerle sempre ben idratate sia dall’esterno che dall’interno bevendo molta acqua.

Durante la stagione fredda gli esperti consigliano di fare particolare attenzione all’alimentazione e di ricorrere poco a gel e smalti. Infine, attenzione anche alle manicure. Quelle troppo aggressive potrebbero fare più danni che altro.

Cosa mangiare per rafforzare le unghie

Abbiamo accennato al fatto che l’alimentazione è molto importante anche in questo caso. Mangiare bene dà modo all’organismo di funzionare bene e mantenere la persona in salute. Nel caso di unghie fragili, tuttavia, servirebbero alcune sostanze precise.

Queste sono sali minerali come il ferro e il calcio, ma anche proteine e vitamine. In particolare, molto utili sono la vitamina A e la vitamina B12. Per questo è necessario inserire nella dieta il pesce, le uova, carne magra e verdura, soprattutto cavoli e broccoli.

Impacchi naturali utili a proteggerle

Un piccolo rimedio naturale fai da te potrebbe essere quello di un impacco a base di limone e di olio di oliva in cui immergere le unghie qualche minuto, tutti i giorni per circa un mese. Sono ingredienti facilmente reperibili in casa e pieni di benefici.

Oppure, si potrebbe pensare di usare l’olio d’oliva insieme all’olio di mandorla e l’olio di ricino. Questo andrebbe spalmato sulle unghie alla sera. Tuttavia, si tratta di rimedi casalinghi che prima di essere applicati richiedono l’approvazione di un esperto.