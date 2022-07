Più invecchiamo e minore sarà il nostro fabbisogno calorico. Non poche persone ingrassano, soprattutto nei decenni tra i 40 e i 60 anni. Ma se si adatta la propria alimentazione e si fa esercizio fisico, si resterà in forma anche in questa fase della vita.

Il corpo cambia con l’età; sia gli uomini che le donne hanno bisogno di meno energia, perdono muscoli e ingrassano di più. Il tasso metabolico basale dell’organismo diminuisce con l’età; se si continua a mangiare la stessa quantità di cibo, potremmo avere un problema di aumento di peso.

Inoltre, la costruzione muscolare avviene più lentamente con l’avanzare dell’età, poiché il corpo produce meno ormoni della crescita.

I parametri più importanti per un corpo sano e in forma sopra i 50 anni sono l’alimentazione e lo sport: se si risparmiano calorie e si aumenta la quota sportiva, si resterà in forma.

Come potremmo mantenerci in forma dopo i 50 anni con gli alimenti giusti e lo sport giusto per il proprio fisico

Il primo consiglio per mantenersi in forma dopo i 50 anni sarebbe mangiare regolarmente, perché i pasti regolari mantengono stabili i livelli di zucchero nel sangue.

Importante anche fare delle pause di almeno tre ore tra i pasti, perché altrimenti non si dà all’organismo nessuna pausa nel lavoro digestivo e si impedisce che i depositi di grasso vengano utilizzati come fonte di energia.

Il secondo consiglio sarebbe cercare di evitare i dolci, ma se non siamo in grado di rispettare questo divieto rigoroso, è meglio mangiare un dolcetto quando il metabolismo è già a pieno regime, ovvero dopo pranzo.

Il terzo consiglio sarebbe scegliere alimenti a basso indice glicemico.

L’indice glicemico descrive l’influenza di un alimento sul livello di zucchero nel sangue. Mentre i prodotti con un alto indice glicemico, come il pane bianco, aumentano rapidamente il livello di zucchero nel sangue, gli alimenti con un basso indice glicemico, come il pane integrale, lo mantengono stabile e quindi tamponano le voglie.

Gli altri consigli

Per capire come potremmo mantenerci in forma dopo i 50 anni bisogna seguire anche altri consigli.

Bisognerebbe mangiare grassi sani come l’olio di oliva, di girasole o di lino. I pesci grassi contengono acidi grassi omega-3 particolarmente preziosi.

Gli acidi grassi saturi andrebbero limitati al minimo. Si trovano nella carne, nel burro, nel latte e nel formaggio.

Questi potrebbero avere un impatto negativo sui livelli di colesterolo e promuovere le malattie cardiovascolari.

Il quinto consiglio sarebbe moderare l’alcol che contiene molte calorie. Inoltre, l’alcol inibisce la combustione dei grassi perché il corpo lo riconosce come una sostanza pericolosa e scompone principalmente l’alcol e non il grasso.

L’alcol comprometterebbe anche l’attività gastrointestinale: i processi digestivi richiedono più tempo e i nutrienti, in particolare vitamine e minerali, vengono scarsamente assorbiti.

Anche lo sport sarebbe importantissimo quando si superano i cinquant’anni. L’allenamento muscolare continuo è perfetto perché previene la perdita muscolare e aumenta il metabolismo basale.

Dovremmo anche evitare di mangiare insieme alcuni cibi che associati non fanno così bene alla salute.

Più muscoli si hanno, più calorie si bruciano. Inoltre, una muscolatura ben sviluppata protegge dai danni posturali, previene il mal di schiena e altri effetti collaterali dell’invecchiamento.

Lettura consigliata

Avere un cervello sano fino alla vecchiaia potrebbe essere possibile seguendo questi 6 consigli per tenere in forma la mente