Tra i segni del tempo che si vedono su un uomo o su una donna c’è sicuramente la forma fisica. Salvo poche eccezioni, sono di più coloro i quali erano più in forma da giovani che da over 40 o 50. Questa spiegazione potrebbe anche avere una radice biologica. Nel tempo, infatti, il corpo tende a funzionare un po’ meno bene di quando è giovane.

Tuttavia, molti sono soliti dire che il loro metabolismo è rallentato. E può anche essere una verità. Tuttavia, spesso i dati sono accentuati da quello che diventa lo stile di vita. Non resta che vedere il perché sulla base di ciò che dicono alcuni scienziati.

Come potremmo accelerare il metabolismo lento dopo una certa età

Quando si è giovani si tende a stare molto in giro, a praticare sport, ad evitare il divano. Inevitabilmente è meno probabile mischiare l’ozio a condotte di vita sedentarie. Già questo è sufficiente a spiegare il perché, dopo una certa età, si tende ad avere un fabbisogno calorico più basso e a mangiare di più. L’equazione è semplice secondo la scienza: se si assumano più calorie di quante se ne consumano, si ingrassa.

Per dimagrire è giusto pensare alla dieta. Ma c’è un altro fattore che gioca a favore della possibilità di perdere peso: l’assenza di sedentarietà. Come, infatti, riporta il sito della Fondazione Veronesi, il miglior modo per accelerare il metabolismo è tenere il fisico in allenamento. Serve cioè agevolare la conservazione del tono muscolare e dare stimoli ai muscoli.

Con l’avanzare dell’età quella che comunemente viene definita “massa magra” tende a diminuire. Questa è la parte che tende a richiedere più energia. Questo fa sì che, in un certo senso, si abbassi il così detto metabolismo basale. Si tratta del dispendio energetico necessario per le funzioni vitali dell’organismo, concetto leggermente diverso rispetto a quello di fabbisogno energetico. Quest’ultimo è influenzato dallo stile di vita. Chi corre tre volte a settimana per un’ora, avrà quest’ultimo sicuramente più alto di chi passa il tempo libero sul divano.

Il metabolismo rallenta con l’età? Sì, ma si può fare molto per contrastare gli effetti della cosa

Perdere massa muscolare e massa magra fa sì che si tenda ad accumulare grasso. Questo ha ragioni biochimiche e ormonali, ma tra i motivi per i quali ciò avviene c’è anche lo stile di vita. Una regolare attività fisica contribuisce a mantenere attiva la massa magra, contrastando la naturale tendenza alla diminuzione.

Dunque si ha una duplice azione abbandonando la sedentarietà: si potrebbe riuscire a conservare meglio la massa magra e a consumare più calorie. Resta, ovviamente, necessario adottare la corretta dieta.

Tuttavia, è sempre bene rivolgersi al medico. Chiedere che tipo di attività fisica è indicata per il proprio caso, che tipo di condotta alimentare seguire e di quali eventuali controindicazioni tenere conto. Potrebbe, ad esempio, indicare degli esami precauzionali prima di dare il via libera.

Una camminata

Può bastare anche una camminata al giorno per scongiurare gli effetti della sedentarietà. Non è difficile perciò ottenere risposta alla domanda su come accelerare il metabolismo dopo una certa età. Gli stili di vita possono fare la differenza, come accade ad esempio nel caso della pressione alta.

