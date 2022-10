Come potremmo abbassare e far scendere la febbre velocemente con l’alcol e non solo

In questa stagione è quasi normale che, prima o poi, ci si becchi una influenza. Il dubbio, in caso di febbre, è se si tratti di Covid o di influenza stagionale, visto che i sintomi sono quasi simili. In realtà, ci sono delle differenze che dovrebbero subito farci capire se si tratta di Covid 19 oppure no.

I medici, in genere, affermano che se si tratta di singoli malesseri, ad esempio, solo tosse o solo febbre, dovrebbe essere una normale influenza. Con vomito, febbre, raffreddore, il sospetto, invece, dovrebbe venirci e allora faremmo bene ad andare a fare subito un tampone.

Perché gli uomini stanno più male con la febbre è la scienza a spiegarlo

Se avessimo solo mal di gola, senza febbre, c’è una bevanda sorprendente, con cipolla e latte, che aiuta a dormire. In ogni caso, poniamo che ci troviamo di fronte alla classica febbre da influenza stagionale. Che potrebbe essere anche alta. E su questo, molti comici ci hanno giocato. Nel senso che se una donna prende la febbre continuerà a fare le stesse cose, come se nulla fosse.

Se dovesse toccare agli uomini, invece, apriti cielo. Eppure, a scusante dei maschi, va detto che è la scienza a stabilire che l’influenza faccia più male agli uomini che alle donne. È una questione molecolare. In pratica, secondo i ricercatori della Johns Hopkins University, il maschio avrebbe meno estrogeni della donna. Il che finisce per aggravare i sintomi influenzali.

Sono tanti i rimedi della nonna

Maschi o femmine che sia, ecco come potremmo abbassare e far scendere la febbre velocemente grazie a dei rimedi della nonna. A partire dall’alcol che sembrerebbe molto efficace. Non pensiamo a una sbronza, però.

Si tratta, in realtà, di fare degli impacchi di alcol, da posizionare su caviglie e polsi. Soprattutto, se la temperatura dovesse essere particolarmente elevata. Attenzione, però, a non esagerare provocando assorbimento, per via cutanea, dello stesso alcol.

Come potremmo abbassare e far scendere la febbre velocemente grazie anche al miele

Ci sono anche altri rimedi consigliati dalle nonne, sui quali, però, va detto, non tutti concordano. Esattamente come quello con l’alcol. Uno di questi è il classico bicchierone di latte e miele, ovvero sciogliendo un paio di cucchiaini di miele nel latte. È calmante e aiuterebbe contro tosse e mal di gola, oltre a combattere la febbre.

Anche succo di limone con il miele, ci potrebbe dare una mano in questo senso. Basta spremere un limone e metterlo nell’acqua calda, con un cucchiaino di miele. È antibatterico ed antiinfiammatorio.