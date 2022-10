Come pesare la farina, il burro e lo zucchero senza usare la bilancia

La preparazione di alcune pietanze richiede una grande attenzione al peso degli ingredienti. Se quest’ultimo non è quello previsto dalla ricetta, la sua buona riuscita è messa a rischio. Pertanto, anche in assenza di una bilancia, è importante sapere come pesare ingredienti come la farina, il burro e lo zucchero.

Ciò può essere utile anche a chi sta seguendo una dieta o un regime alimentare particolare e può consumare solo una determinata quantità di alcuni alimenti.

Ecco come pesare la farina, il burro e lo zucchero in modo facile e veloce

La farina è un alimento molto utile alla preparazione di dolci e prodotti da forno. Per pesarla senza bilancia, basta sapere che un cucchiaio di farina pesa all’incirca 20 grammi. Pertanto, 100 grammi di farina corrispondono a 5 cucchiai.

Potrebbe però essere più comodo usare un bicchiere di plastica come unità di misura. Corrisponde infatti a circa 130 grammi di farina.

Per pesare il burro senza bilancia si può usare un cucchiaino da caffè, che corrisponde a circa 5 grammi. Un cucchiaio ne contiene 15 grammi.

Un cucchiaino da caffè di zucchero corrisponde invece a 8 grammi e un cucchiaio a circa 15 grammi. Un bicchiere di plastica, se pieno fino all’orlo, ne contiene 200 grammi.

Come preparare un ciambellone senza usare la bilancia

Cerchiamo di applicare quanto abbiamo fin ora spiegato. Illustriamo dunque la ricetta di un goloso ciambellone da preparare anche senza bilancia. L’ideale sia per chi non ne ha una in casa che per chi non ama utilizzarla.

Ingredienti per una teglia da 22-24 cm (10-12 persone)

3 bicchieri di farina 00;

2 bicchieri di zucchero;

3 uova medie;

1 bicchiere di latte;

1 bustina di lievito per dolci istantaneo;

1 bicchiere di olio di semi;

zucchero a velo.

Procedimento

Prima di tutto, accertarsi che gli ingredienti che si utilizzeranno sia a temperatura ambiente. Fatto ciò, montare uova e zucchero con le fruste elettriche. Aggiungere olio di semi e latte a filo e continuare a lavorare l’impasto. Setacciare farina e lievito e versarli al suo interno. Continuare a sbattere con le fruste fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo.

Oliare e infarinare la teglia e travasare l’impasto del ciambellone. Livellare con l’aiuto di un cucchiaio e cuocere in forno preriscaldato a 180° per 40 minuti. Al termine della cottura, attendere che si raffreddi e infine ricoprirlo con dello zucchero a velo. Se non lo si ha in casa, è possibile farlo in casa usando del semplice zucchero.

