Come abbellire la casa in autunno con queste decorazioni fai da te

L’autunno è arrivato e i suoi colori stanno già dipingendo la natura intorno a noi. Questa è una delle stagioni più amate da tutti e tantissime persone amano dare un tocco autunnale alle proprie case. Angoli ben decorati che portano i colori caldi del foliage dall’esterno all’interno. Piccoli dettagli che rendono più confortevole e accogliente l’ambiente utilizzando solo pochi oggetti ben curati.

Oggi vedremo proprio qualche decorazione da realizzare con il fai da te per avere una casa immersa nello spirito autunnale. Con materiali di scarto, quasi a costo zero, si possono creare delle decorazioni stupende che ci invidieranno tutti.

Centrotavola da sogno con il tablescaping

È la nuova moda del momento quella di decorare la tavola a tema, selezionando con cura il coperto. Apparecchiare la tavola con gusto è sempre stato simbolo di raffinatezza e di estrema eleganza, è vero. Ma oggi più che mai la mise-en-place è fondamentale quando si invitano gli ospiti a cena. Oltre a pensare alle stoviglie e alle posate, anche il centrotavola è davvero molto importante. È il punto focale che attira l’attenzione e che tutti ammirano per la sua bellezza. Possiamo realizzarne uno a tema autunno con materiali naturali come rami e foglie secche. Qualche castagna con il riccio, corde di juta ed ecco un esempio di centrotavola da sogno a costo zero.

Come abbellire la casa in autunno con materiali naturali

Non sarebbe una casa autunnale senza qualche zucca decorata sparsa qua e là per il salotto. Possiamo procurarci delle vere zucche e dipingerci sopra delle splendide foglie autunnali. Più sono piccole e più sono carine da distribuire su mensole e madie nel salotto. Ma, volendo, possiamo realizzarle con degli scarti di stoffa di colore arancione e riempirle di riso. Basterà creare degli spicchi di stoffa, cucirli insieme e aggiungere un pezzetto di stoffa marrone per il picciolo. Oppure si può creare una piccola palla imbottita e legarla a spicchi con del filo di lana. Poi possiamo recuperare delle foglie secche e decorare dei barattoli di vetro con la tecnica del decoupage. Aggiungendo una candela all’interno, ecco l’atmosfera autunnale perfetta senza spendere un euro. Arricchiamo il tutto con qualche ramo secco per creare delle ghirlande e piccole pigne sparse per dare un tocco in più.

Queste sono solo alcune idee su come abbellire la casa in autunno e renderla più accogliente. Le zucche sono degli elementi decorativi davvero incredibili che si possono riadattare in molti modi. Prima che arrivi il giorno di Halloween possiamo trasformarle in un attimo in tanti Jack o’ Lantern sfiziosi. E poi aggiungere altri lavoretti con materiali di riciclo che completeranno le decorazioni.

Lettura consigliata

Bambini super felici con questi lavoretti originali e creativi da realizzare per Halloween