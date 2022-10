Periodo di cambiamento per 3 segni zodiacali che vivranno grandi novità

Ottobre, novembre e dicembre sono mesi molto particolari per l’oroscopo. Si preferisce stare a casa, accoccolati sotto le coperte, a guardare un film con una tazza fumante di tè o cioccolata.

Questo non farà altro che rimetterci in contatto con la parte più intima di noi, tralasciando i rapporti superficiali.

È proprio questo ciò che accadrà a 3 segni zodiacali, che capiranno davvero cosa conta nella loro vita. Opereranno scelte decisive e drastiche che aiuteranno a tagliare i rami secchi, eliminando legami distruttivi e nocivi. Questi segni allontaneranno così le energie negative e inizieranno un nuovo cammino personale e lavorativo. Scopriamo insieme quali saranno gli interessati da questo periodo di profondo rinnovamento.

Periodo di cambiamento per 3 segni zodiacali che vivranno una personale rivoluzione

L’Ariete affronterà un momento di raccoglimento molto particolare. Alcuni rapporti d’amore e d’amicizia si consolideranno ancora di più nella sua vita, anche grazie all’influsso di Venere.

Dovrà guardarsi le spalle, invece, dai soci e da alcuni colleghi sul lavoro. Gli arrampicatori sociali potrebbero mettere in cattiva luce l’Ariete, il quale tende a fidarsi sempre troppo delle persone.

Per evitare di ricevere delusioni, sarà meglio iniziare a confidarsi il meno possibile con gli altri. Il consiglio è di essere il più riservati possibile.

Fortuna e soldi in arrivo per questo segno

Un segno al quale gioverà profondamente questo periodo di cambiamento è quello del Cancro. Tendenzialmente schivo e riservato, il Cancro non ammette facilmente nuove persone nella sua vita. Questo lo porta a rimanere molto concentrato sui suoi obiettivi, lavorativi e sentimentali.

Sarà, in particolare, sul lavoro che il Cancro darà il meglio di sé, dimostrando di avere le carte in regola per diventare un leader. Per questo motivo, arriveranno presto grandi novità.

Splendide nuove avventure anche per i Pesci

Come abbiamo detto, sarà un periodo di cambiamento per 3 segni zodiacali che vivranno una stagione particolare della loro vita. Le novità saranno molto positive anche per i Pesci che, infatti, saranno tra i segni più felici del nuovo oroscopo oltre ai Gemelli.

Dopo aver affrontato gioie e dolori, questo sarà un momento di profonda serenità. I nati sotto il segno dei Pesci non si affanneranno più per la smania di guadagnare denaro, ma abbracceranno ciò che già possiedono.

La serenità, infatti, sta nel saper valorizzare ciò che abbiamo già conquistato, senza pensare a quel che non c’è. Guardando alla vita in questo modo, si otterrà una pace interiore, che farà fiorire nuovi desideri e progetti di vita, sempre più stimolanti.

