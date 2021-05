Come ottenere una tintarella perfetta con un metodo particolare per un effetto baciati dal sole

In città, al parco distesi sul prato o comodamente sul balcone di casa, nel mese di maggio e anche giugno, quasi nessuno riesce ad abbronzarsi dopo qualche ora di esposizione al sole. Ma non tutto è perduto. L’effetto sunkissed si potrà accelerare con una piccola spinta con il metodo tanning mitt.

Con questo metodo particolare, si potrà ottenere una tintarella perfetta e sfoggiare look estivo con l’effetto baciati dal sole grazie a questo straordinario alleato.

Come avere un effetto sunkissed senza rischi

In questo periodo è molto difficile che riusciamo ad abbronzarci e per accelerare i tempi si può ricorrere agli autoabbronzanti. Gli ultimi prodotti in commercio assicurano un colorito uniforme dorato senza brutte sorprese.

Inoltre sono ricchi di ingredienti che aiutano il benessere della pelle come la vitamina E e l’acido ialuronico. Questo genere di prodotto agisce molto superficialmente, infatti dura al massimo una settimana e si potrà mantenere l’abbronzatura costante con applicazioni periodiche.

L’applicazione è molto semplice. Bisogna detergere la pelle del viso e del corpo e applicare il prodotto con movimenti circolari con le mani o con delle praticissime spugne che non assorbono il prodotto per evitare sprechi. Esistono in commercio anche formule spray più veloci da applicare, dovranno essere sempre stese omogeneamente per evitare l’effetto macchia di leopardo.

Dopo aver applicato il prodotto, sarà importante attendere i tempi di posa per non macchiare i vestiti, in genere è di circa un quarto d’ora. Dopo qualche giorno, circa una settimana, quando il prodotto inizierà ad andar via, si potrà ripetere il trattamento.

Se invece, quando il prodotto inizia ad andar via si intravedono delle macchie o striature sulla pelle, si potranno rimuovere con un semplice trucco. Con un batuffolo di cotone o un dischetto ci cotone per struccarsi, imbevuto di succo di limone, si potrà strofinare delicatamente sulla parte interessata oppure si può effettuare uno scrub esfoliante delicato.

Come ottenere una tintarella perfetta con un metodo particolare per un effetto baciati dal sole

Da qualche tempo sta spopolando il metodo tanning mitt. Si tratta di un guanto autoabbronzante che permette una stesura del prodotto ancora più facilitata e con meno possibilità di incorrere in macchie o ad un’abbronzatura non uniforme.

Con questo metodo, si potranno ottenere risultati sorprendenti. Ma prima di applicarlo sulla pelle, bisognerà assicurarsi di averla preparata eseguendo diverse operazioni:

il giorno prima effettuare uno scrub esfoliante non aggressivo ed eventuali depilazioni

idratare la pelle sempre il giorno prima

prima dell’applicazione del prodotto, detergere a fondo la pelle

Dopo questi passaggi si potrà applicare il prodotto sulla pelle con il metodo tanning mitt ed ottenere un abbronzatura da far invidia.