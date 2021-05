È ora di dire basta ai messaggi vocali lunghi 10 minuti su WhatsApp con questi metodi per convertirli in testo che in pochi conoscono . Inutile nasconderlo: non è un caso che applicazioni come Telegram e WhatsApp abbiano implementato una funzione che consente di ascoltare i messaggi vocali a velocità raddoppiata. Chiunque conosce almeno una persona con la mania di inviare interminabili messaggi vocali. E se quella citata può essere una delle possibili soluzioni, il problema si crea quando si è in ufficio o a lezione e non si ha modo di ascoltarli. Sarà capitato almeno una volta di chiedersi se ci sia un modo per convertire in testo un messaggio vocale su WhatsApp. La risposta è che certo, è possibile, ma ci sarà bisogno di scaricare applicazioni terze.

Applicazioni per convertire audio in testo

L’applicazione più nota è sicuramente Transcriber per WhatsApp, scaricabile per Android da Google Play. La si consiglia in virtù del fatto che è gratuita e funziona sia per i messaggi in italiano che in altre lingue. Non sempre l’applicazione riesce a cogliere tutte quante le parole dette nel messaggio, specialmente se l’audio non è di buona qualità. Tuttavia, funziona quanto basta per poter essere definita da più parti come la migliore applicazione esistente per convertire i messaggi audio di WhatsApp in testo. L’unico problema di una certa rilevanza è che non è disponibile su App Store. Vediamo un’alternativa da tenere in considerazione sia per i possessori di un Android che di iOS.

Utilizzare un bot di Telegram

Un metodo ingegnoso per convertire un audio WhatsApp in testo è quello di servirsi del transcriber bot di Telegram. L’unico requisito è quello di installare l’applicazione.

Fatto ciò, il procedimento da seguire è molto semplice. Basta aprire Telegram e digitare transcriber bot nella barra di ricerca. Quindi, cliccare sulla chat e scrivere ed inviare /start. Dopo il messaggio di benvenuto automatico, impostare la lingua con lo stesso procedimento. Ad esempio, scrivendo e inviando il comando /italian. Per convertire l’audio in testo basterà condividerlo nella chat aperta con il bot, che provvederà a trascriverlo come se fosse un dettato. Questo metodo è gratuito, privo di pubblicità e ideale anche per gli studenti che devono sbobinare la registrazione di una lunga lezione. Infatti il bot è in grado di trascrivere anche le memo vocali, se condivise nella sua chat.

Al fine di ottenere una buona trascrizione, è molto importante che l’audio sia di buona qualità e privo di interferenze. Sicuramente la funzione è ancora perfettibile, dacché anche questo caso è possibile che talvolta il bot fraintenda parole o intere frasi, rendendo di fatto difficile se non impossibile la fruizione del contenuto del vocale.