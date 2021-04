Quando si legge “settimana dei sogni” molte persone pensano alle vacanze. Estive o invernali che siano, la cosa importante è non lavorare e avere tempo per le proprie passioni. Il lavoro è una parte importante della vita di ognuno, ma non è tutto. Specie se non è un lavoro che si ama.

Se per creare la settimana dei sogni non ci deve quindi essere il lavoro, significa che bisognerebbe proprio cambiarlo. La settimana dei sogni può essere ogni settimana ed è questo che la rende straordinaria. In fondo perché aspettare quella volta o due all’anno per sentirsi alla grande?

Come trasformare una settimana “normale” in una fantastica?

Per prima cosa ci vuole organizzazione. Bisogna scegliere un momento della settimana in cui pianificare quella seguente. Finalmente svelato il segreto per trasformare una qualunque settimana in sette giorni da sogno. Per questo servirà un foglio, agenda, calendario o computer alla mano. Insomma, qualunque posto su cui si possa scrivere, nero su bianco.

La settimana ideale avrà degli orari già prestabiliti come, appunto, quelli lavorativi. E ci saranno cose che bisognerà necessariamente incastrare, come le pulizie di casa, la spesa e cose del genere. Per questo organizzarsi è fondamentale. Per non lasciare al caso le cose essenziali e avere quindi tempo per ciò che non lo è, ma fa stare bene.

Inserendo queste cose in momenti scelti si avranno dei vantaggi incredibili. Scegliere di dedicare tot ore alle pulizie, ad esempio, e sapere cosa si pulirà permette di suddividersi per settimane il lavoro. Oltre alla classica routine si potranno far ruotare attività come la pulizia dei vetri, il cambio dell’armadio e via dicendo.

Ma oltre a organizzarsi cosa rende questa settimana così speciale?

La parte più bella del planning è inserire tutte quelle attività che si amano. Finalmente svelato il segreto per trasformare una qualunque settimana in sette giorni da sogno. Ci sono infatti persone che vorrebbero passare un intero pomeriggio a cucinare, chi a guardare film o serie tv. C’è chi si dedica a giochi, sport, passeggiate all’aperto. Tutto è concesso nella settimana dei sogni.

Pianificando queste attività si saprà di avere quel dato momento per staccare dalla routine. E se ci si ritrova a non far nulla non ci si sentirà in colpa, perché quel tempo è stato ritagliato apposta. E in più tutto il resto delle cose da fare ha il suo momento per essere fatto. Tutto si può programmare, avendo la flessibilità di lasciare del tempo per gli imprevisti. Man mano che passeranno le settimane si diventerà sempre più bravi e sembrerà di vivere una vita molto più felice di prima.