La pensione di reversibilità è un reddito a tutti gli effetti che permette di fruire anche delle detrazioni fiscali inerenti ai redditi di pensione. La normativa prevede che i pensionati, con redditi inferiori a 55mila euro, abbiano diritto alla detrazione fiscale per la percezione dei redditi di pensione. Analizziamo come ottenere la detrazione fiscale sulla pensione di reversibilità.

Detrazioni fiscali e conguagli

La pensione di reversibilità è uguale alle altre prestazioni previdenziali sotto l’aspetto della tassazione ed è equiparata al reddito di lavoro dipendente. Infatti, la ritenuta IRPEF opera sull’intero reddito complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da altri Enti.

In modo analogo operano anche le detrazioni fiscali sull’imponibile complessivo annuo e sono ripartite sulle diverse prestazioni previdenziali in base al criterio di proporzionalità.

Come ogni anno, sui redditi di pensione, opera il conguaglio fiscale a consuntivo. nel caso in cui le ritenute erariali siano effettuate in misura inferiore, saranno recuperate nelle rate di pensione di gennaio e febbraio. Invece, per le pensioni inferiori a 18mila euro annui, i conguagli a debito superiore a 100 euro, sono soggetti a rateazione fino a novembre (Legge 122/2010 art. 38 comma 7).

Il conguaglio è certificato ai fini fiscale nella Certificazioni Unica annuale, rilasciata dall’ente previdenziale che eroga la prestazione.

Come ottenere la detrazione fiscale sulla pensione di reversibilità

La detrazione fiscale per reddito di pensione spetta a tutti i pensionati. Consiste in importi che il contribuente deve sottrarre dall’imposta lorda. Ad esempio, se l’imposta da pagare è 100 euro e la detrazione massima concessa è di 10 euro, l’importo da pagare è 90 euro.

Le detrazioni fiscali sono pari a:

a) 880 euro, quando il reddito complessivo annuo non superi gli 8mila euro:

b) se il reddito supera gli 8mila euro fino a 15mila euro, per il calcolo della detrazione spettante si applica la seguente formula: 1294 + [538*(15mila -reddito complessivo)/7mila);

c) se il reddito supera i 15mila euro fino a 55mila euro, per il calcolo della detrazione si applica la seguente formula: 1297*[(55mila – reddito complessivo)/40mila].

La detrazione è rapportata ai giorni in cui spetta la pensione nell’anno. Inoltre, non è cumulabile con la detrazione sui redditi (da impresa minore, di lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo).

Come ottenere la detrazione fiscale sulla pensione di reversibilità? La detrazione fiscale è riportata nella Certificazione Unica (CU) rilasciata dall’ente previdenziale. Nel caso non sia presente è possibile recuperarla nella dichiarazione dei redditi annuale.