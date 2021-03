Esiste il rimborso spese agli invalidi per determinate spese, secondo l’articolo 22, per le prestazioni economiche accessorie. Non tutti conoscono la possibilità di chiedere questo rimborso e non ne fanno richiesta. Verifichiamo come ottenere il rimborso spese per gli invalidi, non tutti lo sanno e non lo richiedono.

Prestazioni economiche per rimborso spese

Ci sono prestazioni economiche per gli invalidi che si recano presso le strutture per effettuare accertamenti, per collaudo, per rinnovo, per prescrizione e riparazione dispositivi medici.

Si può ottenere il rimborso delle seguenti spese:

a) di viaggio per il disabile e l’eventuale accompagnatore;

b) per quelle sostenute e documentate durante il soggiorno. Rientrano le spese per vitto e pernottamento;

c) diaria (limitatamente ai giorni di soggiorno, secondo i criteri specificati dalla normativa vigente).

Inoltre, in alcuni casi è prevista un’integrazione della rendita.

Come ottenere il rimborso spese per gli invalidi, non tutti lo sanno

La normativa precisa che il rimborso forfettario della spesa per i pasti non spetta se è compresa nella retta alberghiera o nel ricovero.

In riferimento all’accompagnatore la sua presenza deve essere motivata dalle condizioni dell’assicurato. Nel caso di ricovero, l’accompagnatore può essere autorizzato solo se la struttura non fornisca un’adeguata assistenza.

Anche le spese di viaggio devono essere valutate e ritenute idonee dal dirigente medico.

Il medico dovrà valutare le difficoltà di movimento e di deambulazione dell’assicurato.

La circolare INAIL n. 49 del 2 novembre 2017 specifica che, anche dopo la costituzione della rendita, INAIL prevede che l’assicurato si sottoponga a cure chirurgiche o mediche per il miglioramento della capacità lavorativa.

Quindi, vengono inviati presso strutture INAIL, o altre strutture, e hanno diritto al rimborso delle spese di diaria, viaggio e quando è prevista anche l’integrazione della rendita.

Per ottenere il rimborso bisogna presentare richiesta all’INAIL documentando le spese che attestano il soggiorno o il viaggio.

L’assicurato si può rivolgere ad un Patronato per inviare la domanda di rimborso, oppure, inviare una PEC all’ente o presso lo sportello della sede competente.