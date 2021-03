La pandemia, come descritto in un nostro precedente articolo, è foriera anche di disagi psicologici indiretti che aggrava le conseguenze del coronavirus. Gli esperti concordano nel sostenere che il Covid 19 può causare la perdita dei capelli.

Infatti, molti pazienti che hanno contratto il virus subisce la perdita temporanea dei capelli. Solitamente questo si verifica dopo circa due o tre mesi dalla guarigione e capita nel 90% dei casi.

Allo stesso tempo, però, gli esperti sostengono che tale fenomeno non sia causato dalla malattia in se. Infatti, il Covid non attacca i follicoli piliferi ma piuttosto è un problema derivante dallo stress che la malattia può generare, in particolare per il nostro organismo.

È il cosiddetto “telogen effluvium acuto” che è causa della perdita di circa 100-200 capelli al giorno che si verifica quando si subisce un evento traumatico.

Quali sono i fattori che determinano la perdita dei capelli

Tra i fattori determinanti, oltre lo stress, vi sono la ipo-ossigenazione quando la malattia è nel suo picco più estremo. Inoltre, tra gli altri, vi sono pure il dimagrimento, l’allettamento forzato e i farmaci.

In sostanza la perdita dei capelli che, ricordiamo, per fortuna è temporanea, è determinata dal forte stress, non solo psicologico ma anche fisico, a cui il nostro organismo è sottoposto.

I rimedi contro la caduta

È pertanto lecito chiedersi come contrastare la caduta dei capelli causata dal Covid 19. Fra le terapie più corrette, gli esperti ne precisano alcune. Innanzitutto l’uso di cortisonici locali ma anche integratori alimentari antiossidanti e integratori per capelli (chiedendo al medico quali possano essere i più indicati).

Fondamentale è anche lavare i capelli con molta cura e delicatamente. In questo modo il sebo verrà rimosso ma senza stressare ulteriormente il cuoio capelluto. Non bisogna dimenticare, infatti, che il cuoio capelluto ha diverse ghiandole sebacee e l’accumulo di sebo può esporre la cute a dermatiti seborroiche.

Infine, su come contrastare la caduta dei capelli causata dal Covid 19, altri consigli sono: avere pazienza, prendersi cura di se stessi e riposare facendo anche una dieta sana e ricca di nutrienti.