Ecco come ottenere capelli a posto con la pasta modellante.

Se i capelli di Tom Cruise sono perfetti, anche quando si butta da un elicottero in una “mission impossible’” il merito è della pasta modellante. La pasta per capelli non è un gel, non è una lacca e neanche una cera. Si tratta di un finish che va bene per gli uomini con capelli da domare. Non va bene infatti per le chiome troppo fini. Si applica con le dita e si lavora sui capelli asciutti. Oppure, per un effetto più intenso, sui capelli umidi, distribuendo bene dall’attaccatura verso la nuca. A questo proposito, ecco i prodotti migliori al mondo tra i quali scegliere il proprio.

Le paste per capelli troppo secchi o troppo unti

Sono quelle contenenti olio di argan, antiossidanti e vitamina E. Senza traccia di parabeni o siliconi. Modellano in capelli rendendoli lucidi e acconciati, riescono a ristrutturare le chiome più secche e più disidratate. Tra i migliori prodotti di questa categoria, la pasta Pacinos. Quella proposta da Aveda, Control Paste, ha una tenuta media ed è perfetta per i capelli secchi. Si presenta con una consistenza molto morbida, non è appiccicosa e crea un aspetto ben strutturato.

Capelli a posto con la pasta modellante

Se i capelli sono troppo grassi e troppo unti, l’effetto opaco potrebbe essere interessante. Ci sono paste modellanti che lo offrono. Si applicano sui capelli umidi e poi si asciuga. Il look è deciso ma morbido, si può anche rimodellarlo durante la giornata. La pasta modellante migliore per i capelli grassi è la Rough 12 di Redken.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Il top per i capelli corti e i capelli ricci

Se l’aspetto auspicato è voluminoso e si ama la tenuta forte sui capelli corti, la pasta modellante deve essere a base di lanolina. E’ una sostanza che assorbe l’umidità, ma fissa in capelli in modo deciso, mantenendo compatta l’acconciatura. La pasta Sebastian è adatta a tutti i tipi di capelli, anche quelli molto corti. E’ un po’ cipriata, dunque con un finish parzialmente opaco, anche se molto elastica.

Come domare i capelli ricci

Come ottenere capelli a posto con la pasta modellante. Se lo scopo è domare i capelli ricci, la pasta Ghd è la scelta più adatta. Disciplina le chiome più ribelli e i capelli più spessi, dona un liscio quasi piatto. Contiene un fattore che protegge i capelli dalle temperature esterne e da quelle del phon.