Siamo ad un punto decisivo di breve e medio termine per le quotazioni azionarie ma ci sono delle opportunità che in ogni momento possono essere tradate sia al rialzo che al ribasso.

Continuiamo a rimarcare sulle nostre pagine un aspetto davvero importante per chi investe sui mercati azionari: da dove e come inizia un rialzo? Con esplosioni dei prezzi al rialzo. Da dove e come inizia un ribasso? Con esplosione dei prezzi al ribasso. Cosa intendiamo per esplosione dei prezzi?

Un movimento che è sopra la media degli ultimi 30 giorni sia in prezzo che in volumi.

Partendo da questi concetti e da questi assunti ora diciamo: attenzione il movimento di oggi potrebbe essere l’inizio di un forte rialzo per un titolo azionario sottovalutato di oltre il 100%.

E’ il caso del titolo Orsero (MIL:ORS) che oggi quota a 5,82 in rialzo del 2,11%. La società importa e distribuisce frutta e verdura in tutto il mondo. Nei giorni scorsi il minimo segnato a 5,60 si è appoggiato su un importante supporto di medio lungo termine generando un primo segnale che ci sembra di inizio direzionalità. Il movimento odierno sembra un’ulteriore conferma e potrebbe dare inizio a un forte movimento direzionale rialzista.

Il titolo è stato quotato a Piazza Affari nel novembre 2015 a 8,47, ha toccato un massimo a 13,83 nel 2017 per poi scendere fino a 4,30 nello scorso marzo.

ln base al modello di valutazione del discounted cash flow sul titolo si calcola un fair value superiore ai 20 euro per azione. Il consenso degli analisti invece esprime un fair value a 7,08.

Gli utili dovrebbero crescere del 32,26% all’anno e sono cresciuti del 34,9% nell’ultimo anno.

Come investire sul titolo?

Comprare a mercato con stop loss a 5,59 e mantenere per lungo termine. Il primo obiettivo che potrebbe essere raggiunto in 1/3 mesi è posto a 6,06 e 6,88.

Si procederà per step.