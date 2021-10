Le piante grasse sono in assoluto le più semplici da coltivare, perché hanno bisogno di poche cure e d’irrigazioni non troppo frequenti.

Anche chi non ha una particolare propensione al giardinaggio può cimentarsi nella coltivazione di questo genere di piante. Davvero tantissime specie di piante grasse producono bellissimi fiori, oltre a essere estremamente tappezzanti.

Veramente in molti la chiamano radice d’oro, questa succulenta che profuma di rose e cresce anche al gelo, ma il suo nome è Rodiola o Rhodiola. Si tratta di una pianta tappezzante, incredibile per un giardino perfettamente curato e invidiato da tutti.

Come coltivarla in giardino o sul terrazzo

Il nome “Radice d’oro” deriverebbe probabilmente dai riti propiziatori del passato che vedevano in questa pianta l’augurio di buona salute ai genitori per i nascituri. Oppure forse deriverebbe dalla presunta capacità degli infusi di questa pianta di alterare l’umore.

In ogni caso, si tratta di una pianta estremamente gradevole all’aspetto e dal delicato profumo di rose. È proprio la radice rizomatosa a profumare così, radice su cui crescono foglie carnose sempreverdi e di colore verdeazzurro.

I fiori sono molto grandi e vistosi, in alcune specie gialli e in altre rossastri. Il vero vantaggio di questa pianta. però, è quello di riuscire a crescere florida anche al freddo rigido. Potrebbe dirsi che questa succulenta ami il freddo intenso e i giardini rocciosi. Si tratta di una pianta che non è assolutamente delicata ed è adatta anche alle mani meno esperte.

La chiamano radice d’oro questa succulenta che profuma di rose e cresce anche al gelo e in terreni rocciosi

Non occorrerà neppure doverla irrigare durante tutta questa stagione e la prossima. La Rhodiola non ha bisogno di annaffiature nei mesi freddi, mentre in quelli caldi bisognerà irrigarla con regolarità. È possibile riprodurre la pianta per talea, anche usando uno di questi ormoni radicanti fai da te per riprodurre fiori e piante in economia.

Questo è il momento ottimale per procedere alla sua semina all’aperto. In questo caso sembra preferibile, tuttavia, lasciare prima i semi in acqua fredda e conservarli a 0 gradi nella sabbia per circa un mesetto.

Questo aiuterà i semi a migliorare la loro germinabilità. Il trapianto potrà avvenire solo una volta che le giovani piantine raggiungeranno i 15 centimetri circa.

È consigliabile evitare il più possibile un eventuale marciume radicale, unico grande nemico della pianta.