Sulla questione legata alla modernità si possono dire un’infinità di cose. Ognuno ha la propria visione, che spesso rispecchia una più ampia concezione della propria vita e dei propri valori. E, per quanto riguarda le donne, il discorso diventa ancora più complesso.

Cosa vuol dire essere una donna moderna e indipendente? Una donna senza famiglia? Per alcuni certamente, mentre per altri assolutamente no. Una donna in carriera, certo. Ma in che modo possiamo considerare davvero una donna come moderna e indipendente? Magari pensando a una donna che fa molti viaggi? Brigitte Bardot non sarebbe d’accordo. Ecco il grande consiglio di Brigitte Bardot per essere una donna moderna e indipendente.

L’importanza delle cose

Per Brigitte Bardot, essere una donna moderna e indipendente non vuol dire brillare. Non è, come penseremmo tutti, passare innumerevoli serate ed estati a Saint Tropez. Lo sappiamo, la grandissima attrice francese ha un’enorme villa sul mare in Costa Azzurra, che si chiama la Madrague.

Ecco, per chi ragionasse in termini superficiali, la mondanità e l’eccesso dello sfarzo potrebbero rappresentare gli elementi della modernità delle donne. Niente di più lontano dal vero, o di quantomeno ciò che pensa Brigitte.

Infatti, in una recente intervista, ha dichiarato che ciò che conta nella vita è ciò che si mette sul piatto. In soldoni, secondo lei ciò di cui dovremmo preoccuparci maggiormente di ottenere e di dimostrare è la verità nelle relazioni. La semplicità, quell’innata e gentile passione di essere noi stessi senza troppe costruzioni sociali attorno.

Una donna moderna e indipendente è quella persona che riesce a sentirsi completamente a suo agio con sé stessa. Quella donna che, qualsiasi cosa decida, lo decide senza piegarsi alle passioni e alle imposizioni altrui.

Certo, questo sembra un consiglio della comare di paese. Tuttavia, se ci mettiamo in prospettiva e pensiamo alla vita di Brigitte, ecco che acquista completamente valore.

Infine, ecco il grande consiglio di Brigitte Bardot per essere una donna moderna e indipendente.