Tutti si sono ritrovati almeno una volta a lottare con fili e cavi elettrici che spuntano da ogni parte della casa. Ormai siamo circondati da dispositivi elettronici e ognuno aggiunge un altro cavo alla collezione.

Si trovano davvero ovunque, davanti e dietro i mobili, sui muri o aggrovigliati a terra. Per mettere fine a questo antiestetico disordine, in genere si tende a legare i fili tra loro. In questo modo, però, rimangono ancora visibili.

Allora, si possono usare delle canaline da parete o dei veri e propri contenitori dedicati, oppure dei fori passacavi per i mobili.

Ma per risparmiare e non rivoluzionare l’arredamento si possono adottare degli escamotages creativi.

Come creare delle decorazioni da parete con i cavi elettrici

I modi migliori per tenere in ordine la casa sono anche quelli più creativi ed eleganti. Basterebbe per esempio usare una semplice barra portautensili per organizzare la cucina con stile.

Vediamo ora invece come nascondere i cavi elettrici in casa e metterli in ordine usando semplicemente delle clip fermacavi e dei colori.

La prima soluzione è creare dei veri e propri disegni sul muro. Non è necessario avere conoscenze artistiche, è sufficiente creare delle forme geometriche semplici. Anche solo posizionare i cavi a spirale può essere già un passo in più che averli attorcigliati e accatastati per terra.

Chi invece ha tempo e voglia da dedicare alla creatività, può creare forme più complesse, dallo skyline di una città al ritratto di una persona. Basta trovare l’ispirazione giusta.

Per fissare i cavi al muro sarà sufficiente usare delle piccole clip fermacavi.

Come nascondere i cavi elettrici in casa con queste 3 soluzioni fai da te pratiche e originali

Altre due soluzioni richiedono l’uso di colori o un po’ di nastro adesivo.

Il modo più semplice per mimetizzare i cavi è dipingerli dello stesso colore della parete. In tal caso, si può dare un effetto spugnato alla vernice usando la gommapiuma in modo creativo.

Tuttavia, si possono anche applicare colori diversi. Per esempio, i cavi dipinti di verde sarebbero dei bellissimi steli. Ai due lati, aggiungere fiori e foglioline anche con l’aiuto di stencil.

Infine, si può recuperare del nastro adesivo di carta molto utilizzato nell’home decor. Basta scegliere la trama preferita e usarlo in modo creativo per coprire i cavi sulla parete. Se si sbaglia, si può togliere e rimettere facilmente senza rovinare il muro. Non serve avere esperienze artistiche, basta scegliere una forma oppure trovare l’ispirazione online da progetti già fatti.