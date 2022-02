Il mascarpone è un prodotto caseario che si ottiene dalla lavorazione di due ingredienti facilmente reperibili: la panna e l’acido citrico.

Parliamo di una crema molto morbida e vellutata, dal colore bianco o giallo e dal sapore delicato. Un prodotto che spesso utilizziamo per la preparazione dei dolci. Infatti, è uno degli ingredienti principali di questa farcitura golosa pronta in 5 minuti. Ma è anche uno dei protagonisti del dolce italiano più famoso al Mondo. Naturalmente parliamo del tiramisù, una delizia al caffè che conquista ogni palato.

Oltre al tiramisù ecco come utilizzare il mascarpone per preparare un primo piatto saporito che stupirà tutti

Il mascarpone può essere preparato in casa o acquistato facilmente al supermercato. Spesso lo utilizziamo per preparare dei dolci, ma in realtà parliamo di un prodotto molto versatile.

Infatti, è perfetto da spalmare sulle tartine per realizzare un ottimo finger food da inserire in un aperitivo o in un buffet. Ma è usato anche per condire la pasta e il risotto.

A tal proposito, nelle prossime righe forniremo ai nostri Lettori una ricetta molto gustosa, semplice e soprattutto veloce da preparare.

Di seguito gli ingredienti:

250 grammi di pasta (scegliamo noi il formato che desideriamo);

1 zucchina;

50 grammi di pancetta affumicata;

80 grammi di mascarpone;

3 cucchiai di parmigiano grattugiato;

mezza cipolla;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Preparazione

Iniziamo la nostra ricetta versando l’olio extravergine di olia in una pentola antiaderente. Aggiungiamo la cipolla tritata finemente e lasciamo che rosoli. Nel frattempo laviamo la zucchina sotto l’acqua corrente ed eliminiamo le due estremità. Tagliamola a rondelle, non troppo spesse, e uniamole all’olio e alla cipolla. Aggiungiamo anche la pancetta affumicata. Aggiustiamo di sale e lasciamo cuocere per 10 minuti. Una volta cotte, trasferiamole in una ciotola.

Nel frattempo lasciamo bollire l’acqua in una pentola e versiamo la pasta. Nel tegame delle zucchine, invece, facciamo sciogliere il mascarpone.

Una volta pronta la pasta, scoliamola e versiamola nella padella del mascarpone, unendo anche le zucchine e la pancetta. Amalgamiamo il tutto, aggiungiamo il parmigiano grattugiato e il pepe.

Ora possiamo servire la nostra pasta ancora calda e fumante.

Un ultimo consiglio. La pancetta affumicata può essere sostituita dallo speck o dal prosciutto cotto.

