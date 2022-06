Asia Argento torna «sobria» e se fosse pronta per tornare sul grande schermo?

Il messaggio social di qualche giorno fa non può che farci piacere. Asia Argento festeggia con il pubblico dei suoi follower «un anno di sobrietà», senza alcool né altre dipendenze. L’adesione alla filosofia buddista, dichiara, riesce ad aiutarla e in qualche modo a riconciliarsi con sé stessa. A riempire quel grande «vuoto» che la tormenta sin da quando è giovanissima.

46 anni, Asia Argento torna «sobria» e festeggia il numero di giorni in cui riesce a tenersi lontana da certe sostanze. Un anno esatto. Non è la prima volta perché, dichiara, «sono stata sobria dal 2013 al 2016» e poi pare avere avuto una forte ricaduta. «Cinque anni in cui ho davvero toccato il fondo». Il momento di svolta pare sia rappresentato dalla morte della madre un anno fa. Da tale momento avrebbe trovato la forza di provare a cambiare. E la parte migliore del suo post su Instagram sono le righe in cui l’attrice si augura questa sua testimonianza possa essere d’aiuto ad «altri dipendenti che soffrono ancora». E solo fino a qualche ora fa è a quota 13mila like circa.

Nel post Asia fa cenno anche ad un suo libro, a chi lo ha letto e a chi può ancora farlo. Ma soprattutto il messaggio, che adesso è virale, indirettamente può anche essere un’autocandidatura per nuovi progetti lavorativi. Con la promessa che sarà «sobria» appunto. Non è che pensiamo male, ma sarebbe normale e lecito puntare anche all’aspetto lavorativo. In verità, a guardar bene, anche negli anni di dipendenza, Asia è riuscita a lavorare. Al cinema e in tv. Per non parlare della sua autobiografia in stampa nel 2021. La vita privata è abbastanza movimentata, dalla relazione con Morgan a quella con il regista Michele Civetta e poi ancora con Anthony Bourdain, morto suicida. Argento è anche mamma, ha due figli e l’auspicio è che l’anno di «sobrietà», sia solo il primo.

