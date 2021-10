I salumi sono una gioia per il palato. Arricchiscono le nostre ricette ma sono squisiti anche senza alcuna cottura accompagnati a formaggi e pane.

Un tagliere di salumi a tavola è semplice ma soddisfa anche i più ghiotti. Ma per andare sul sicuro, qualunque ne sia l’utilizzo, è necessario che i salumi siano davvero buoni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per acquistare salumi di autentica qualità pochi usano questi trucchetti ma sono i più efficaci

Spesso quando li compriamo però non sempre facciamo la giusta scelta, semplicemente perché non sappiamo a cosa dare importanza. Non sempre poi il parere del salumiere risulta pienamente attendibile. Perché se vi sono quelli di una bontà sublime, vi sono anche tanti altri molto scadenti.

Ecco perché dobbiamo imparare come muoverci per portare a casa solo il meglio.

Dobbiamo valutarne il gusto, ma in tempo di Covid non sempre potremmo chiedere al nostro salumiere di poter assaggiare il prodotto che ci interessa. Ecco allora che potremmo però provare a valutarne l’odore, che è un altro aspetto importante. Ovviamente sempre con le dovute precauzioni.

Il terzo fattore da giudicare è quello più immediato e veloce, l’aspetto. Con una rapida occhiata al bancone della salumeria potremmo renderci conto di ciò che vale la pena comprare.

Guardiamo anche i marchi IGP o DOP che sono attendibili e affidabili.

Prosciutti

Un salume molto amato ma difficile da scegliere è il prosciutto crudo. Diffidiamo se dovessimo sentire un odore selvaggio di animale, deve avere un odore stagionato e di salsedine.

Deve essere di un colore tra rosso e rosato, se troppo rosso non è sufficientemente stagionato. Dovrebbe esserlo di almeno 12 mesi. Il grasso deve essere bianco e non giallo. All’assaggio dovrebbe avere un sapore prima salato e poi dolce, mentre quello del grasso dovrebbe essere simile al burro.

Per il prosciutto cotto preferiamo la coscia alla spalla. Quanto più sarà grande il prosciutto migliore dovrebbe essere. Deve essere un rosa striato per riconoscere le parti di cui si compone e avere venature di grasso. Inoltre non deve apparire né secco né umido. All’olfatto deve sentirsi un odore di arrosto. Il gusto deve essere ben bilanciato e più tendente al dolce.

Altri salumi

Anche per la mortadella preferibile è quella più grossa. Deve essere rosa intenso, con cubetti di grasso bianco ben evidenti. L’odore deve essere piacevole e inebriante. Il sapore dovrebbe essere ben bilanciato e senza retrogusti.

Il salame invece non deve essere né troppo morbido né troppo duro per avere una stagionatura perfetta. Il colore deve essere acceso e il grasso bianco, se giallo il prodotto è vecchio. Deve profumare appena lo avviciniamo alle narici.

Passiamo allo speck, deve essere sfumato tra rosso e rosa, avere striature di grasso interne ed esterne di colore bianco. Il suo odore deve essere affumicato e speziato ma senza eccedere. Il gusto salato ma dolce, non troppo amaro. Non deve essere gommoso ma succoso.

Diffidiamo infine da prezzi che sembrano troppo bassi, tranne in caso di offerte speciali.

Per acquistare salumi di autentica qualità pochi usano questi trucchetti ma sono i più efficaci per essere sicuri che ciò che si sta comprando sia davvero ottimo.