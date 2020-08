Oggi spieghiamo come migliorare la memoria e la concentrazione per essere vincenti.

Col trascorrere del tempo la memoria diminuisce. La perdita dei neuroni e l’invecchiamento del cervello comincia già’ dai trent’anni. Iniziamo con il non ricordare piccoli dettagli e si può arrivare a stati patologici come la demenza senile in tarda età. Per evitare l’insorgere di questi problemi la memoria e la concentrazione vanno allenate, aumentate e potenziate.

Come migliorare la memoria e la concentrazione per essere vincenti

Esercizi da fare

Gioca con i numeri

E’un modo classico ma sempre valido per allenare la mente. Contare al contrario facendo in questo modo qualcosa di insolito. E’utile anche fare moltiplicazioni a due cifre e calcoli nella mente.

Usare la sinistra o il braccio meno utilizzato nelle operazioni quotidiane

Usare la sinistra o il braccio meno utilizzato nelle operazioni quotidiane aiuta non solo la mente ma anche la concentrazione. Infatti troverete difficile utilizzare la mano a cui non siete abituati e costerà fatica. Proprio questo farà esercitare la vostra mente.

Ripassare qualcosa ogni giorno

Crescendo, terminando gli studi si smette di ripassare. Potremo ricominciare a farlo magari la sera prima di addormentarci in questo modo. Ripassare ricordando tutto quello che abbiamo fatto in giornata iniziando dalla mattina ricordando anche i piccoli particolari, il percorso che abbiamo fatto per andare al lavoro, l’autobus con cui abbiamo viaggiato, ciò che abbiamo pranzato, l’amico con cui abbiamo parlato.

Aiuta la memoria con le parole

Prendere un quaderno e ogni giorno segnare le parole che cominciano con la A. Il giorno seguente quelle che iniziano con la B.Questo esercizio aiuta a tenere flessibile il pensiero.

Imparare qualcosa ogni giorno

Possiamo imparare un nuovo numero di telefono a memoria, oppure un indirizzo di casa di un amico.

Fare la doccia con gli occhi chiusi

La vista è un senso potentissimo specialmente quando si tratta di usare la memoria. Facendo la doccia ogni giorno dobbiamo concentrarci sulle sensazioni tattili. La vista viene utilizzata così tanto che spegne tutti gli altri sensi. Ogni senso ha una sua area celebrale specifica, se questo viene poco utilizzato anche la sua area celebrale lavora poco.

Fai esercizi di velocità mentale

Quando si fanno le cose velocemente il nostro cervello è costretto a concentrarsi di più. La concentrazione fa usare meglio le capacità mentali. Nella lettura veloce, infatti, la comprensione del testo aumenta di più.

Impara a giocare a scacchi per la memoria a lungo termine

Giocare a scacchi,a burraco o a qualsiasi altro gioco da tavolo aiuta a potenziare la mente e la memoria a lungo termine.