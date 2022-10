La casa è l’ambiente in cui viviamo e per questo vorremmo vederla sempre in ordine. Purtroppo, questo desiderio non è così semplice da realizzare, vista la quantità di oggetti che “popolano” la nostra dimora. Se tra i problemi più frequenti vi è quello di saper piegare bene le lenzuola, non è più raro quello riguardante la disposizione del pentolame.

Per qualche ragione, infatti, molti di noi se lo ritrovano puntualmente tra i piedi. Senza sapere come sistemarlo, visto che cassetti e credenza sembrerebbero non poter contenere altro. Per fortuna, potremmo fare spazio e organizzare le pentole in cucina al meglio, seguendo alcuni accorgimenti intelligenti.

Avere una cucina perfetta

Una cucina bella e ordinata è importante per ritrovarsi nella situazione migliore per preparare i nostri manicaretti. Tutto ciò passa anche dalla collocazione di pentole e coperchi, spesso decisamente ingombranti.

Per ottimizzare lo spazio a nostra disposizione basterà conoscere qualche trucchetto nella sistemazione. Oppure procurarsi qualche praticissimo oggetto che non ci farà più mettere le mani nei capelli per il disordine creatosi.

Come mettere a posto le pentole e tenere i coperchi in ordine in cucina

Una soluzione salvaspazio facile e veloce per riporre i contenitori senza fatica è quella di sistemarvi sopra i coperchi, al rovescio. In questo modo i pomelli non daranno fastidio e riusciremo a farci stare bene ogni recipiente. Per recuperare ancora più spazio potremmo mettere dentro la pentola anche altro, come un pentolino.

Un secondo stratagemma fai da te è quello di posizionare i coperchi tra un tegame e l’altro in posizione verticale. Così facendo occuperemo ogni singolo spazio lasciato libero dalla forma tondeggiante delle pentole.

Se il problema fossero esclusivamente i coperchi, invece, potremmo decidere di acquistare una comoda rastrelliera. In questo modo li terremo vicini nel cassetto, per procurarceli all’istante quando ne avremo bisogno.

Similmente, ci si potrebbe affidare a un divisorio. In vendita se ne trovano di diversi tipi e materiali. Nel caso ne scegliessimo uno verticale, accertiamoci che le pentole non siano più larghe del cassetto.

Chi ha spazio a sufficienza, invece, potrebbe sistemare qualche mensola impilabile in cucina. Se il pensiero di avere il tutto in bella vista non ci turba, potrebbe rivelarsi un’idea che ci farà piacere. Si tratta di supporti resistenti e pratici, che sfruttano lo spazio in altezza. I modelli più avanzati hanno addirittura fessure per inserire i coperchi verticalmente.

Se anche dopo i suggerimenti forniti abbiamo ancora dubbi su come mettere a posto le pentole efficacemente, forse non ci resta che fare pulizia. Disfiamoci dei coperchi vecchi e malconci, e teniamo solamente quei tre o quattro di diametro differente. In fin dei conti, quelli di dimensioni uguali non sono per forza essenziali.

