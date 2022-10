Il silicone è un materiale molto utilizzato, e spesso indispensabile, per i cosiddetti lavori di edilizia leggera. E questo perché il silicone è ottimo non solo per sigillare e per incollare. Ma anche per proteggere. Dato che, dopo che si asciuga, il silicone ha un potere isolante che è molto elevato. Detto questo, sebbene il silicone sia facile da usare, anche da parte di chi non è un esperto di lavori edili, spesso c’è da risolvere il problema relativo ai residui.

Ovverosia le tracce di silicone da togliere spesso non solo dal vetro e dalle piastrelle, ma anche dalle mani. Vediamo allora come agire e come risolvere il problema facendo peraltro uso, per la rimozione del silicone, di sostanze che non sono particolarmente aggressive. Per le mani ed anche per le superfici.

Come togliere il silicone dalle mani, dalle piastrelle e dal vetro

Nel dettaglio, le sostanze non aggressive, per la rimozione del silicone, spaziano dall’acetone all’acquaragia. Passando per l’alcool e, semplicemente, per l’uso dell’aceto che tutti abbiamo in cucina.

In particolare, su come togliere il silicone dalle mani si può prendere una bacinella con acqua calda aggiungendo un po’ di acetone. Per poi mettere le mani in ammollo per quattro-cinque minuti e strofinando delicatamente.

Come rimuovere i siliconi dalle mattonelle e dai vetri

Per la rimozione del silicone dalle piastrelle, invece, si può utilizzare l’alcool denaturato. Ma solo dopo aver ammorbidito il silicone con uno spruzzino contenente acqua calda. E dopo aver effettuato la prima rimozione del silicone utilizzando delicatamente una spatola di plastica.

Per la rimozione del silicone dal vetro, anche in questo caso spruzzare dell’alcool denaturato rappresenta una soluzione che è efficace. Lasciando agire per qualche minuto. E poi procedendo con la rimozione dei residui di silicone, che nel frattempo si saranno ammorbiditi, utilizzando delicatamente un raschietto.

Quali prodotti sono disponibili in commercio?

Acqua calda e raschietto, inoltre, spesso bastano per la rimozione del silicone da alcune superfici. Per esempio, per eliminare il silicone dal box doccia. Fermo restando che in commercio ci sono prodotti spray per la rimozione del silicone fresco, ed anche quelli che permettono prima di sciogliere, e poi di rimuovere con facilità, pure il silicone vecchio e quindi già indurito. Le bombolette spray antisilicone ed i prodotti in gel sono a base di solventi, e quindi sono da utilizzare sempre con molta attenzione.

Lettura consigliata

