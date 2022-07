Le donne, col tempo, imparano questa regola fondamentale: se si vuole coinvolgere un uomo, bisogna lusingarlo. Imparare la sottigliezza di solleticare i suoi bisogni più profondi.

Se l’uomo in questione, poi, è un nativo del segno zodiacale del Leone, non c’è davvero tecnica più azzeccata, al fine di accaparrarselo.

Archetipo che simboleggia forza, autorità e generosità, al Leone piace quando qualcuno sottolinea i suoi meriti, elevandolo. Per natura romantici e affettuosi, questi Re mancati non sanno nascondere una forte tendenza alla gelosia, comune anche a un altro segno davvero insospettabile. Prima di “produrre” gelosia, però, è necessario aver generato un senso di possesso.

Ecco dunque come lusingare un uomo del Leone e capire se è coinvolto, oppure no, attraverso dei trucchetti pratici e per nulla evidenti.

La cosa fondamentale è entrare nella psicologia di questi uomini tendenti all’eroismo, capaci di risvegliare in molti un’attrazione latente e duratura. Si tratta infatti di persone estremamente disponibili verso gli altri, che sanno esercitare il comando senza necessariamente suscitare antipatia.

Bisognosi di emozioni intense, si lasciano sedurre facilmente da chi è in grado di far sperimentare loro una sorta di montagna russa emotiva.

Il cuore di un Leone è facile da conquistare, se si alternano lusinghe brillanti, divertenti e apparentemente disinteressate a silenzi e sparizioni studiate ad hoc.

Il dubbio, in questo caso, spingerà il Leone a conquistare la propria preda sfuggente, accogliendo la sfida di cui il suo temperamento ha bisogno.

Come lusingare un uomo del Leone e capire se è innamorato, ecco cosa gli piace

Come tutti i segni di fuoco, spesso, il Leone si presenta come un’autentica testa calda, anche se più ponderato dell’impetuoso Ariete.

L’ideale è “cucinarlo” a fuoco lento, alternando i complimenti positivi, fatti di gratificazione, con penalizzazioni velate, ma inspiegabili. Non bisogna andarci pesante, altrimenti il nobile Leone potrebbe pensare di avere a che fare con una pazza scriteriata e non è questo l’effetto che si vuole ottenere. Sono attratti dalle donne dello Scorpione per questo motivo.

Il mistero che le avvolge, sempre sussurrato e mai gridato, intriga terribilmente il Re dello zodiaco. Salvo poi ritirarsi di fronte all’eccessiva intransigenza dell’altro segno.

Quella tra Scorpione e Leone è l’unione tra 2 individui esuberanti, che essendo “reali” per natura, si apprezzano a vicenda. La minaccia a questo idillio resta la forte tendenza ad essere gelosi, che potrebbe far esplodere la coppia.

Chi vuole far colpo su un Leone dovrebbe apprendere dal comportamento della donna Sagittario. Avventurosa e indipendente, riesce a somministrare istintivamente la giusta dose di alti e bassi al suo uomo.

Infine, anche la donna della Vergine, a suo modo, insegna. Il generoso Leone non ha problemi a superare la tendenza alle critiche di questa compagna così intelligente e sottile. Piuttosto, non riesce a fare a meno di apprezzare la tendenza di lei a metterlo al centro dell’attenzione, sottolineando i suoi pregi.

Un Leone che ha per sé lo spazio di un palcoscenico, è un Leone grato, riconoscente e innamorato.

