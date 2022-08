Come leggere la mano e questo segno su palmo non solo per figli e fortuna

La lettura della mano è una pratica antichissima ed è una delle prime che l’uomo abbia mai provato per indagare il futuro. Ha le sue radici nell’astrologia indiana ed è diventata sempre più famosa in tutto il mondo. Tutti hanno chiara l’immagine della zingara nel luna park che si offre di predire il futuro semplicemente leggendo la mano. Quanto ci sia di vero non è dato sapere, ma la chiromanzia rimane una pratica folkloristica affascinante.

Anche i più scettici devono ammettere che nello scoprire il proprio futuro c’è sempre una certa dose di fascinazione. L’importante è non farsi suggestionare, perciò ecco come leggere la mano non solo per figli e fortuna ma in particolare questo segno caratteristico.

Le linee principali sono tre

Molti sanno già che le linee principali della mano sono tre: quella del cuore, quella della testa, e quella della vita. Esiste anche una quarta linea, quella della fortuna, che potrebbe però non essere presente. La linea del cuore collega di norma il mignolo e l’indice e indica la sfera dell’emotività, del romanticismo, ma anche la salute cardiaca.

La linea della testa rappresenta la comunicazione, l’intelletto e la sete di conoscenza. Taglia il palmo a metà. La linea della vita inizia da sopra il pollice e compie un arco verso il polso. Essa indica la salute e il benessere generali, ma anche i cambiamenti che si affrontano. Non è invece collegata con la durata dell’esistenza. C’è poi la linea della fortuna, che non tutti possiedono. È chiamata anche linea del destino o del fato. Inizia alla base del palmo e lo taglia longitudinalmente, verso il centro.

Non tutti sanno però che oltre a queste ci sono anche le linee dei figli. Compaiono in un punto preciso: sopra il monte di Mercurio, che è l’attaccatura del mignolo al palmo. Sono piccoli tratti, a volte molto brevi. Quando sono dritti e lunghi preannunciano figli maschi, quando invece sottili e tortuose figlie femmine.

Come leggere la mano e questo segno su palmo non solo per figli e fortuna

Altro aspetto che non tutti conoscono, e che è fondamentale, è la forma delle dita. Il chiromante deve tenere presente la proporzione tra grandezza delle mani e altezza della persona. Messo in relazione questo aspetto, si può dire che le mani piccole corrispondono a persone dinamiche, impulsive. Al contrario, mani grandi indicano persone riflessive, contemplative.

Anche le dita parlano del carattere di una persona: lunghe significano grazia, delicatezza, buona educazione. Corte invece impazienza, istintività e creatività. Si possono ‘leggere’ anche le unghie: lunghe e curate indicano gentilezza e riservatezza. Tozze e corte, invece, sarcasmo e senso critico. A mandorla, dolcezza e diplomazia.

Sono davvero tantissimi gli elementi che si possono leggere quando si pratica la chiromanzia. Attenzione soprattutto se la mano ha una forma quadrata, grande, con le dita lunghe quanto il palmo: è un indice di solidi valori, di una persona che ama lavorare e saprà guadagnare molti soldi.

