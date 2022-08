Ogni giorno buttiamo nella spazzatura una quantità immane di rifiuti. Non si tratta solo di scarti vegetali. Gran parte dei nostri rifiuti è infatti costituita da imballaggi e contenitori vuoti. Fermandosi un attimo a riflettere, potremmo salvare dall’immondizia moltissimi oggetti. Ciò significa che, quotidianamente, abbiamo svariate occasioni per contribuire al benessere dell’ambiente e del Pianeta. Riciclando gli oggetti e donando loro “una seconda vita”, contribuiamo anche in maniera attiva e importante all’economia circolare.

Con un po’ di ingegno e fantasia, si può riutilizzare qualunque cosa, addirittura le lampadine ormai esaurite. In questo articolo offriremo uno spunto molto attuale. Vedremo infatti come poter riutilizzare le vaschette di gelato. In queste calde giornate, tutti ne abbiamo almeno una in freezer. Che fare quindi quando abbiamo assaporato l’ultima cucchiaiata?

5 consigli di riciclo creativo per riutilizzare le vaschette di gelato in plastica

Premettiamo subito che esistono vari formati di contenitori del gelato (250 g, mezzo chilo, 1 chilo…). Così come ve ne sono forme diverse (rettangolari, quadrate, tonde). Sulla base dei contenitori che abbiamo a disposizione, possiamo scegliere le soluzioni di riutilizzo che meglio si addicono al nostro recipiente. Le vaschette di gelato sono perfette per creare ordine in casa. Le possiamo infatti sfruttare come contenitori dove sistemare bijoux, matite, pennarelli, il kit del cucito, etc. Se le vogliamo tenere esposte, e non richiuse in un cassetto, sarà bene rivestire le vaschette con carta decorativa, tessuto e decorazioni di vario tipo.

Facciamo un po’ di ordine in cucina

Eliminando il coperchio, le vaschette di gelato possono diventare ottimi organizer per fare ordine in dispensa e anche nello sgabuzzino di casa. Al loro interno possiamo infatti sistemare le bottiglie di olio e aceto, in modo da riparare il ripiano da eventuali sgocciolamenti di prodotto. Ed ancora, possiamo riporvi le confezioni dei detersivi. Nel frigorifero, il cassetto della frutta e della verdura è molto grande ma, in genere, non suddiviso. Sistemando in maniera strategica le vaschette vuote di gelato, possiamo ripartire lo spazio in modo tale da avere i nostri prodotti ben separati in maniera ordinata.

Inoltre, quando cuciniamo in abbondanza, possiamo conservare gli avanzi nelle vaschette di gelato. Funzionano come i contenitori con chiusura ermetica. Infine, nelle confezioni più piccole, possiamo sistemare le erbe aromatiche da surgelare in freezer. Avremo così una buona scorta di basilico, prezzemolo, salvia e rosmarino per tutto l’inverno. Ed ecco quindi 5 consigli di riciclo creativo per riutilizzare le vaschette del gelato in maniera pratica e utile.

