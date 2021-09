Quando si tratta di lettura le persone potrebbero idealmente essere suddivise in tre grandi categorie. Da un lato all’altro si passa da coloro che odiano leggere a quelli che non potrebbero farne a meno.

Tra i due estremi troviamo la nutrita schiera di quelli che sostengono di amare la lettura ma di non avere abbastanza tempo da dedicarle.

In difesa di questa parte di lettori si potrebbe sostenere che, a volte, le incombenze della vita quotidiana pongono un grande limite al tempo libero.

Se da una parte questo è vero, dall’altra è altrettanto reale il tempo che quotidianamente si perde sui vari Social Network.

Per questo motivo la mancanza di tempo non è quasi mai una valida scusa, bisogna acquisire la consapevolezza che la lettura rende persone migliori.

In questo articolo si andrà alla scoperta di alcuni interessanti trucchetti da adottare per iniziare a leggere di più e volentieri.

Come leggere di più sfruttando 3 stratagemmi utili per cominciare volentieri un nuovo libro

Quasi tutti hanno in casa una libreria, piccola o grande, per contenere i diversi libri accumulati durante gli anni. Spesso, però si tende ad acquistare in maniera compulsiva un numero spropositato di libri che non si riuscirà a leggere nell’immediato.

Questi libri andranno ad accumularsi insieme a quelli già letti all’interno della libreria dando vita ad un grande caos.

Per limitare questa sorta di disordine sarà possibile sistemare una doppia libreria in casa. In una si potranno riporre i libri già letti mentre nell’altra quelli da cominciare. La curiosità sarà stimolata maggiormente, il cervello si confonderà meno e sarà più propenso ad immergersi nella lettura di un nuovo libro.

Saltare pagine e abbandonare libri

I libri spesso vengono acquistati d’impulso perché attirati dalla copertina o dalla trama all’apparenza interessante. Quando si inizia una nuova lettura si sente la necessità di leggerne ogni singola pagina.

Anche se sarebbe preferibile leggere il libro in modo completo, in alcuni casi è possibile saltare qualche pagina o capitolo. Infatti, noia e sbadigli portano irrimediabilmente alla sua chiusura.

Quello che si è detto per pagine e capitoli varrà, a maggior ragione, per i libri. Quando si comincia un nuovo romanzo l’entusiasmo è alle stelle ma può succedere che le aspettative non siano soddisfatte.

In questo caso ci saranno due strade percorribili: dare una chance al libro e terminarlo o riporlo nella libreria in attesa di tempi migliori.

Infatti, non di rado alcuni libri si adattano meglio ad un certo periodo della vita piuttosto che ad un altro. Un classico esempio sono quei libri letti malvolentieri durante le scuole medie o superiori che, riletti da adulti, regalano emozioni indescrivibili.

Il consiglio è quindi quello di riporre il libro nello scaffale e ritentare la lettura dopo uno, due o dieci anni.

Routine

Per abituarsi a leggere, poi, è importante crearsi una routine da rispettare durante la giornata. Il momento della lettura potrà essere la mattina presto, la sera tardi, nelle pause lavorative o sui mezzi pubblici.

Sarà anche utile cercare dei modi per gratificarsi dopo essersi concentrati nella lettura per un certo periodo di tempo. La gratificazione potrà consistere in un pezzo di cioccolata o in una puntata della propria serie tv preferita. Ecco, quindi, come leggere di più sfruttando 3 stratagemmi utili per cominciare volentieri un nuovo libro.