C’è chi ama leggere e chi, invece, non può proprio sopportarlo. Chi non legge, solitamente, si giustifica dicendo che si tratta di un’attività noiosa, che il film è meglio del libro e che non ha tempo. Ma queste sono solo scuse che celano uno dei vizi capitali: l’accidia.

Sì perché molto spesso chi non legge lo fa per pigrizia più che per altro. Eppure chi non legge non sa cosa si perde. Tra le parole degli autori passati e contemporanei si rischia di ritrovare anche se stessi, immedesimarsi nei protagonisti e vivere esperienze al limite della realtà.

Insomma, leggere permette di vivere tantissime vite diverse e si sa, vivere molte esperienze, anche solo sulla carta, permette di arricchire terribilmente il proprio spirito.

Ecco perché leggere ci rende delle persone migliori

Innanzitutto, leggere permette di rapportarsi con situazioni, momenti storici e realtà molto diverse rispetto a quelle cui si fa fronte quotidianamente. Confrontarsi con queste situazioni aiuta la mente ad espandersi, si impara a ragionare in maniera critica su diverse tematiche.

Questa capacità critica acquisita potrà, poi, essere utilizzata in diversi ambiti della vita quotidiana, tra cui il lavoro. Come se non bastasse sarà bene ricordare che leggere riduce lo stress. Il libro offre al lettore l’immersione in un mondo parallelo in cui i problemi quotidiani non esistono.

A questo si aggiunga ciò di cui già si trattava, leggere aiuta ad espandere le proprie conoscenze. Questo non significa che ci si debba circondare unicamente da libri di storia o di fisica, banalmente anche un romanzo può insegnare qualcosa. Un libro scritto bene lascia sempre un segno nella mente e nell’anima del lettore, a prescindere dall’argomento trattato.

Leggere aiuta anche ad aumentare il livello di concentrazione. Nel mondo moderno concentrarsi per lunghi periodi risulta sempre più complicato tra Facebook, Instagram, messaggi ed e-mail a cui rispondere in maniera istantanea. Rilassarsi leggendo un libro, concentrandosi solo su questo, potrebbe rivelarsi una vera e propria cura per il cervello.

Ecco perché leggere ci rende delle persone migliori. La lettura non è seconda a nessun’altra attività. Provare per credere.