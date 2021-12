Le prime avvisaglie di pioggia e umidità del periodo autunnale danno il via ad una vera e propria battaglia tra gli automobilisti e il fastidioso parabrezza appannato. Un fenomeno del tutto naturale che può, però, diventare anche piuttosto pericoloso.

Quando la temperatura esterna risulta più bassa rispetto a quella presente nell’abitacolo, si crea la condensa. Inoltre, anche il vapore acqueo del nostro respiro tende a depositarsi sui finestrini chiusi. Piano piano la condensa ridurrà la visibilità, creando l’appannamento.

Le auto moderne sono provviste di sistemi all’avanguardia per spannare i vetri dell’auto. Per le auto più vecchiotte, invece, i vetri frequentemente appannati potrebbero essere un vero problema. Attenzione, anche a quest’errore banale ma molto comune che potrebbe provocare seri danni.

Guidare con una visibilità ridotta è molto pericoloso. Dunque, come evitare questo intoppo?

Innanzitutto, ecco alcune buone pratiche che ogni automobilista dovrebbe seguire

Trattandosi di un fenomeno chimico-fisico del tutto normale risulta quasi impossibile prevedere l’appannamento del parabrezza. Tuttavia, esistono dei metodi per migliorare nettamente la situazione.

Prima di scoprire come lavare velocemente i vetri dell’auto per non farli appannare ed evitare aloni fastidiosi, ecco alcuni consigli pratici sempre utili.

Per limitare l’appannamento dei vetri dell’auto si consiglia si evitare di porre ombrelli bagnati e gocciolanti dentro l’abitacolo. Meglio adagiarli nella propria custodia.

Evitare, poi, gli sbalzi di temperatura impostando il climatizzatore solamente qualche grado in più rispetto all’esterno.

Mai lasciare tappetini inzuppati d’acqua. Oltre a velocizzare l’appannamento, l’umidità produrrà anche cattivo odore. Qualsiasi autolavaggio sarà in grado di asciugare i tappeti bagnati in poche mosse.

Infine, pulire i vetri con regolarità. Un parabrezza pulito ci metterà pochi secondi a spannarsi senza lasciare aloni.

Ed ora, ecco come lavare velocemente i vetri dell’auto per non farli appannare ed evitare aloni fastidiosi

In commercio si trovano tantissimi prodotti chimici da poter utilizzare. Per diminuire i problemi legati all’appannamento, però, il primo passo è sempre quello di pulire e lucidare tutti i vetri dell’auto (interni ed esterni). Per l’operazione meglio utilizzare un panno in microfibra. Successivamente, utilizzare un prodotto antialone e strofinare. In questo modo i vetri saranno puliti più a lungo. Inoltre, anche l’appannamento risulterà molto più difficile.

Esistono, poi, anche alcuni rimedi casalinghi che sembrano funzionare alla perfezione.

Tra i metodi cosiddetti “della nonna” più gettonati, troviamo l’uso della schiuma da barba. Sembrerebbe che la schiuma da barba, se strofinata sul vetro con un panno in microfibra, eviterebbe l’appannamento.

Molti, invece, preferiscono versare l’olio su un panno in microfibra e passarlo sul vetro per prolungare la visibilità in caso di umidità.

Infine, strofinare la superficie con un panno imbevuto di sapone liquido promette vetri splendenti, senza aloni e che non si appannano facilmente.

