Durante la stagione invernale anche le autovetture soffrono i drastici cali di temperature. Tuttavia, non è necessario vedere scendere il termometro per aver a che fare con un fenomeno molto diffuso e decisamente normale. Basterà, infatti, anche una lieve pioggia, per accorgersi che dopo pochi minuti, i vetri dell’auto cominciano ad appannarsi.

Questo fenomeno viene scaturito da una semplice condizione, ovvero quando l’ambiente esterno risulta più freddo e umido dell’abitacolo dell’auto. L’umidità presente nell’aria all’interno della macchina, non appena sfiora il vetro più freddo, si condensa formando le classiche goccioline d’acqua e così si crea lo strato di umidità che rende appannato il vetro. Il veicolo, ovviamente è dotato di alcuni strumenti per risolvere la problematica in meno di un minuto. Tuttavia, è da segnalare una cattiva abitudine che, a lungo andare, potrebbe causare danni ai vetri della macchina.

Vetri appannati dell’auto, attenzione ad un errore banale ma molto comune che potrebbe provocare danni

Generalmente, in presenza di condensa sul parabrezza o sui finestrini dell’auto, la prima azione che viene effettuata è quella di accendere l’aria condizionata. Ma non sempre le impostazioni inserite sono corrette per una giusta manutenzione dell’auto. Ad esempio, per spannare i vetri è meglio utilizzare l’aria calda o l’aria fredda?

Questo è un quesito banale, apparentemente irrilevante, eppure ha la sua importanza.

Sono molti i sostenitori dell’aria fredda, in quanto considerata più indicata per evitare che lo shock termico “freddo – caldo”, danneggi il vetro. Gli esperti del settore, però, non la pensano allo stesso modo. Per molti di loro, infatti, per spannare i vetri è necessaria esclusivamente l’aria calda. In questo modo, le particelle di acqua condensate sul vetro evaporano nuovamente, staccandosi dalla superficie. Bocciata, dunque, l’aria fredda per questo processo.

Inoltre, tra i vari rimedi naturali e chimici che circolano in rete, da provare l’idea di inserire in un calzino dei cristalli di salice. Questi ultimi attireranno l’umidità e diminuiranno la creazione di condensa. Per ridurre l’umidità nell’abitacolo del veicolo, sono banditi tappetini e moquette inumiditi o bagnati. Per questo motivo, è sempre consigliabile togliere, pulire ed asciugare i tappetini quando li abbiamo bagnati, dopo una giornata di pioggia.

