Tutti vorrebbero un giardino con tanti fiori e piante. Uno dei modi migliori per averne molte è farle riprodurre per talea, una tecnica di cui abbiamo trattato in diverse occasioni sulle nostre pagine in merito, ad esempio, a piante come l’ortensia o la rosa.

Sempre più persone che hanno un giardino a semplice scopo hobbistico ricorrono alle talee per far riprodurre le proprie piante. In molti, però, avranno notato che a volte la nuova pianta fatica ad attecchire. Per favorire l’emissione di radici della talea e far crescere la nuova pianta sana e forte, si può ricorrere ad un ormone rampicante. Lo si può acquistare oppure provare a prepararne uno in casa, in modo tale da contenere i costi il più possibile.

Ecco come preparare un ormone radicante per talee usando un ingrediente che molti potrebbero avere in casa. Si tratta delle lenticchie, un legume molto utilizzato nella nostra cucina e che potrebbe tornare utile anche nel giardinaggio. Questa sua funzione è dovuta all’alta concentrazione di un fitormone, l’auxina, presente al suo interno.

Occorrente

1 contenitore;

4 tazze di acqua;

1 tazza di lenticchie.

Versare le lenticchie e l’acqua nel contenitore. Lasciar passare qualche giorno, in genere all’incirca tre o quattro. Durante questo lasso di tempo, le lenticchie germoglieranno e rilasceranno l’auxina all’interno dell’acqua. Il prossimo passo è frullarle il più possibile assieme all’acqua, per poi filtrarle, scolarle e scartare così le bucce delle lenticchie. Il composto che otterremo non deve essere utilizzato puro, ma diluito. Le dosi sono di circa 100 millilitri in un 1 litro di acqua e quindi una parte di miscela ogni dieci parti d’acqua. A questo punto, non resta che metterlo in un contenitore che risulta comodo per annaffiare le talee. Se si vorrà conservare il rampicante, occorre tenere a mente che lo si può fare in frigorifero per un massimo di quindici giorni.