A cosa serve il topper per il materasso e come sceglierlo per dormire meglio

Probabilmente ne abbiamo già sentito parlare guardando programmi TV su hotel di lusso in tutto il Mondo. Negli ultimi anni questo accessorio ha fatto la sua comparsa anche nelle camere da letto degli italiani. Si tratta di una specie di materassino da posizionare sopra il materasso che migliorerebbe nettamente il nostro riposo.

Non va confuso con il coprimaterasso, un lenzuolo con angoli elastici che protegge il materasso da macchie, polvere e sudore. Il coprimaterasso si lava in lavatrice e aiuta ad allungare la vita dei materassi anche di diversi anni. Il topper, invece, è un accessorio completamente diverso, che a seconda dell’altezza può avere diversi vantaggi.

Composizione e costo del topper per ogni esigenza

Questo materassino dall’altezza variabile, che in genere va dai 3 cm ai 9 cm, può rivoluzionare completamente il nostro riposo. Aiuta a rendere più confortevole un materasso troppo rigido o a rinforzare uno ormai datato. Invece di sostituire il materasso, possiamo aggiungere il topper e risparmiare un bel po’ di soldi per diversi anni.

A seconda del materiale dell’imbottitura avremo un costo e delle caratteristiche diverse. I topper in commercio sono tanti, possiamo trovarli in memory foam, in fibre naturali, in lattice o poliuretano espanso. Scegliere quello più adatto non è complicato, l’importante è che aumenti il comfort e sia di sostegno.

Per il prezzo, si parte dagli 80 euro fino a circa 400 euro per i topper più particolari e certificati. Quelli in memory foam sono più adatti a chi soffre di mal di schiena, per esempio. Mentre il topper in fibre naturali è utile a chi soffre di allergie. Un topper in lattice può correggere un materasso ormai diventato morbido con il passare del tempo. Per finire, quello in poliuretano espanso è perfetto anche per preservare il calore in inverno.

A cosa serve il topper per il materasso, i principali vantaggi

Potrebbe sembrare un accessorio inutile, ma una volta provato sarà difficile farne a meno. Infatti, tra i principali vantaggi c’è quello di rendere il materasso più comodo e accogliente. Scegliendone uno di circa 5 cm avremo un letto più morbido e confortevole. Chi soffre di mal di collo o mal di schiena può utilizzarlo per calibrare il giusto supporto del letto. Unito al cuscino più adatto può garantirci un sonno profondo e riposato.

Quindi, ecco a cosa serve il topper per il materasso e perché potrebbe essere un ottimo alleato del buon riposo. Non basta dormire il giusto numero di ore per notte se il nostro sonno è disturbato. Il materasso è molto importante per dormire bene proprio come un buon cuscino. Ma non dimentichiamoci delle lenzuola, averle morbide e non ruvide contribuirà a un sonno completamente rilassante.

Lettura consigliata

Ecco a che temperatura lavare le lenzuola per averle sempre morbide e igienizzate