Come bloccare vomito e diarrea continui e quando preoccuparsi anche senza febbre

Sono malesseri che potrebbero dipendere da cause diverse tra loro, certo quando vomito e diarrea si presentano per periodi prolungati sarebbero sintomi di una sofferenza del nostro organismo. Anche di una certa entità. Potrebbero riguardare adulti o bambini e riconoscere cause batteriche, virali. Ma vomito e diarrea potrebbero presentarsi anche in caso di ansia e stress che potrebbero provocare rallentamenti o aumenti della motilità intestinale. Cosa fare con vomito e diarrea? Il comportamento che dovremmo seguire in questi casi è quello di recarci dal medico ma anche di reidratarci con piccole quantità di liquidi come acqua, camomilla o acqua di riso.

Cosa mangiare e bere per stare meglio o per prevenire i problemi

Se non sappiamo come bloccare vomito e diarrea, ricordiamoci che molti alimenti presenti in casa potrebbero aiutarci prima di assumere farmaci in seguito a prescrizione medica. Per esempio, il limone spremuto in acqua fredda potrebbe essere un rimedio astringente mentre con acqua calda potrebbe aiutare l’intestino pigro a riprendersi. Evitiamo, invece, la frutta fresca che contiene fibre e non aiuterebbe l’intestino in caso di diarrea. Se vogliamo potremmo scegliere di mangiare la frutta e la verdura cotta.

Se abbiamo avuto delle avvisaglie e il nostro organismo ci sta mandando segnali precisi, dovremmo assumere fermenti lattici probiotici, lavarci le mani spesso e seguire una dieta sana. Seguire una dieta sana significa limitare le fibre, quindi mangiare riso, pollo, zucchine e carote bollite e reintegrare i sali minerali. Oltra ai sali potremmo bere tè, tisane, centrifugati e spremute, ma anche il brodo di pollo. Se dobbiamo viaggiare o siamo già in viaggio dovremmo bere solo dalle bottigliette confezionate ed evitare l’acqua dei rubinetti. Anche quando ci laviamo i denti. La gastroenterite è un disturbo molto frequente quando ci spostiamo per visitare un paese straniero.

Garantire il benessere del nostro organismo

Solitamente quando i problemi riguardano lo stomaco, non è difficile capire in anticipo che qualcosa non va come dovrebbe. Per quanto sia difficile capire se si tratta di un problema virale o batterico, vomito e diarrea sono malesseri diffusi che conosciamo bene.

Ciò che i medici ci hanno sempre detto è di migliorare la salute e il funzionamento della flora batterica. Spesso i medicinali che ci vengono prescritti hanno questa funzione. Medicinali con sodio citrato, potassio citrato e vitamine del gruppo B sarebbero da preferire e, infatti, sono tra i più venduti. La flora batterica verrebbe ben protetta dalle spore che sono in grado di superare la barriera del succo gastrico e insieme al magnesio proteggerebbero le cellule vegetative. Prodotti con azione calmante, invece, sono utili per fare in modo che le scariche di diarrea e il senso di nausea si attenuino. Menta e camomilla dovrebbero integrare la dieta apposita che abbiamo scelto di seguire soprattutto se siamo impegnati con attività sportive impegnative, fitness o ginnastica rilassante.

Come bloccare vomito e diarrea e significato della mancanza di febbre

La presenza di una influenza intestinale potrebbe non essere seguita dall’innalzamento della temperatura corporea. Se la febbre è assente potrebbe significare che l’entità dell’attacco subito dall’organismo è lieve oppure che le nostre difese immunitarie stanno lavorando al meglio. Dovremmo chiamare il medico anche senza febbre se i sintomi durano per più di 2 giorni, se abbiamo avuto svenimenti o stati confusionali. Inoltre dovrebbe preoccuparci la presenza di sangue o di forte dolore addominale.

La dieta cosiddetta BRAT è quella che più di tutte potrebbe aiutarci in questi casi. Banane, riso, succo di mela e pane tostato è l’alimentazione solitamente suggerita per i bambini che soffrono di disturbi gastrointestinali ma potrebbe andare bene anche per gli adulti. Sarà poi il medico a dirci come bloccare vomito e diarrea in via definitiva.

Lettura consigliata

Pericoli dei trigliceridi a 300 e suggerimenti che li abbasserebbero in poco tempo