Come possiamo lavare i tappeti persiani che abbiamo in casa? Si può fare nella lavatrice? La risposta è sì, anche se solitamente la maggior parte delle persone li lava a mano o li porta in lavanderia. Il tappeto persiano è diverso dal solito tappeto classico perché è pregiato e bisogna averne cura. Tra i rimedi della nonna per lavare un tappeto persiano abbiamo acqua e ammoniaca, ma non esistono solo questi due rimedi naturali.

Sapere come lavare tappeti persiani a mano e in lavatrice è fondamentale poiché raccolgono molta polvere. Un aspetto determinante è anche asciugare il tappeto persiano. Questo tipo di prodotti richiede cura costante, anche se si tratta di tappeti persiani usati od originali. In molti casi sono scontatissimi e sono i più richiesti tra i tappeti da usare in casa. A partire da quelli orientali e pregiati fino al vero e proprio tappeto persiano personalizzato. Possono essere anche pelosi e tutti hanno delle caratteristiche particolari che li rendono unici, diversi dai soliti moderni ed eleganti.

La parola d’ordine è delicatezza

Anche i normali tappeti di casa devono essere puliti a fondo per eliminare batteri e macchie. I vari modelli dello stile persiano possono essere collocati in varie parti della casa, come nel salotto, nella camera da letto o nella cucina. I tipici tappeti persiani per soggiorno grande sono tra i più belli in assoluto. Tra l’altro questo tipo di oggetti è difficile da riconoscere.

Dunque, come si lavano i tappeti persiani in casa? Si possono pulire? Dato che rientrano tra i tappeti pregiati è bene essere delicati poiché hanno un prezzo diverso da quelli tradizionali. Nel dettaglio, il valore di tali tappeti è alto. Per cui, oltre ad acqua e ammoniaca, questi oggetti di arredamento si possono lavare a mano e in lavatrice con questi ottimi rimedi della nonna. Eccoli a portata di mano.

Come lavare tappeti persiani a mano e in lavatrice oltre ad acqua e ammoniaca

Quindi, come si possono lavare i tappeti persiani in casa? Come abbiamo anticipato si può fare sia a mano che in lavatrice. Nel primo caso si possono utilizzare diversi rimedi della nonna e ingredienti naturali come acqua e ammoniaca.

Un’alternativa c’è: il bicarbonato. Cospargendo quest’ultimo su tutto il tappeto persiano e strofinando con una spazzola, si può poi passare un panno umido. Invece, vale in modo simile anche usare acqua e ammoniaca. Dopo aver preparato il composto si metterà sul tappeto persiano e verrà strofinato con un panno umido.

La scopa a vapore per i tappeti persiani funziona eccome: ecco un altro modo valido ed efficace per lavare e pulire questo tipo di oggetti per la casa. Ma come lavarli in lavatrice? Impostando una temperatura sui 30 gradi si eviteranno danni, soprattutto aggiungendo la centrifuga con il programma delicato. Non bisogna dimenticare che è possibile fare questa operazione solo nel momento in cui l’oblò della lavatrice è abbastanza largo. Per evitare di effettuare danni è anche possibile portare il tappeto persiano in lavanderia.

Come si possono pulire?

Questo oggetto di tessuto per coprire i pavimenti e per arredare la casa è tanto pregiato quanto bello e allo stesso tempo comodo e resistente. Infatti, anche se presentano nodi e decorazioni bellissime elaborate in modo professionale, è possibile pulire questi componenti di arredo pregiati dalla polvere senza danneggiare i fili laterali. Come? Semplicemente con l’aspirapolvere.

