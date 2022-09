Avere l’aria da ricco spesso non ha nulla a che vedere con quanto guadagniamo realmente. L’eleganza e la classe non sono prerogative soltanto di chi ha un conto in banca con molti zeri. Sono in realtà piccoli accorgimenti nel guardaroba, nel modo di parlare e di comportarsi che trasmettono l’impressione di essere ricchi, anche quando in realtà non lo siamo. Ovviamente curare il guardaroba è il primo e più fondamentale passo in questo senso, ma ci sono anche altre semplici regole da seguire. Vediamo quali.

Spendendo pochissimo possiamo farci aggiustare i vestiti da un sarto

I ricchi spesso si fanno fare abiti su misura che valorizzano la loro figura al massimo e in maniera personalizzata. I comuni mortali non possono permetterselo, ma questo non significa che dobbiamo accontentarci di abiti che non vestono bene. Far aggiustare l’orlo dei pantaloni, il girovita o le maniche da un sarto costa davvero poco. Acquistiamo quindi degli abiti a buon prezzo, e poi portiamoli direttamente dalla sarta per degli aggiustamenti. La differenza nel nostro look sarà enorme, e con un investimento davvero di pochi soldi.

3 regole semplici e discrete per sembrare ricchi anche quando non lo siamo

Il secondo consiglio per sembrare ricchi è quello di adottare un look molto semplice. È raro vedere una persona ricca che sfoggia quotidianamente abiti molto sfarzosi o appariscenti (parliamo della vita quotidiana, non delle occasioni speciali), e soprattutto non dovremmo mettere in mostra le marche. Andare in giro con loghi e marche in bella vista viene infatti considerato volgare e di cattivo gusto. Scegliamo quindi abiti semplici e discreti. L’importante è che gli abiti ci calzino sempre a pennello.

Il portamento e la bella postura fanno la differenza

La terza delle 3 regole semplici e discrete per dare l’impressione di essere ricchi non ha affatto a che fare con il nostro guardaroba, ma riguarda il portamento. Intendiamo il modo di atteggiarsi, di parlare, di comportarsi e soprattutto la postura. Un portamento eretto e orgoglioso è spesso sintomo di ricchezza, oltre ad aiutarci ad essere molto più fascinosi ed eleganti. Come ci dicevano sempre le nostre madri: ‘schiena dritta e petto in fuori!’. Se abbiamo una bella postura, sembreremo immediatamente persone di gran classe. Possiamo svolgere quotidianamente degli esercizi davvero semplici e senza sforzo per migliorare la nostra postura. Un altro consiglio. Guardiamo qualche video di etichetta su internet per avere consigli preziosi su come si comportano i ricchi e diventare subito persone più eleganti e raffinate.

Lettura consigliata

Essere attraenti non è questione di bellezza ma di fascino, ecco tre trucchetti che ci rendono subito di bella presenza