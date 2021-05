Oggi vogliamo vedere i passaggi che bisogna fare per pulire questi indumenti nel modo corretto. Inoltre, porremo attenzione su un dettaglio a cui nessuno pensa che rischia di rovinare le calzature. Ricordiamo che alcuni tipi di scarpe non possono essere messe in lavatrice. Parliamo di materiali delicati come pelle e cuoio. Ma per quanto riguarda tela e cotone non dobbiamo farci troppi problemi. Scopriamo allora come lavare nel modo giusto le scarpe in lavatrice e porre attenzione all’errore che tutti commettono rovinandole sempre di più.

Prima del lavaggio

Prima di mettere a lavare le nostre scarpe dobbiamo fare due passaggi. In primo luogo, levare lacci e suolette. In secondo luogo eliminare lo sporco più facilmente rimovibile e ben evidente. Come, per esempio, tocchi di terra rimasti attaccati alla suola. Inoltre, per non far andare i lacci dove non devono, durante il lavaggio, possiamo metterli in una retina per la biancheria. Possiamo fare lo stesso con le scarpe per evitare forti rumori quando gira il carrello. Sempre per evitare questi fastidiosi rumori possiamo mettere degli asciugamani che attutiranno l’urto delle scarpe.

Impostazione del lavaggio

Non bisogna impostare temperature alte. Manteniamo a 30 massimo 40 gradi. Anche la centrifuga va tenuta bassa. Non più di 600. Scegliamo un detersivo per capi delicati. Inoltre, se mettiamo solo le scarpe in lavatrice non dobbiamo mettere grandi quantità di sapone. Altrimenti si formerà molta schiuma che rimarrà sul tessuto. Questo può danneggiare le nostre calzature.

L’errore arriva alla fine

Solitamente cerchiamo di far asciugare le nostre scarpe nel minor tempo possibile. Spesso, infatti, le lasciamo al sole. Così che il suo calore le asciughi più velocemente. Ed è qui che dobbiamo porre attenzione. Se le scarpe sono colorate commetteremo un grave errore. Infatti, questo procedimento può alterare il colore dei tessuti. Ciò a causa del lavaggio che comunque è ad una certa temperatura che insieme al sapone può attaccare l’integrità del tessuto. Quindi vanno asciugate sì all’aria aperta ma non al sole. Mettiamole tranquillamente all’ombra così da non fare danni. Ecco come lavare nel modo giusto le scarpe in lavatrice e porre attenzione all’errore che tutti commettono rovinandole sempre di più.