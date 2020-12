Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ormai siamo veramente entrati nel pieno inverno. Freddo, vento, pioggia, neve sulle vette e clima natalizio. Abbiamo tirato fuori dall’armadio sciarpe piumini e cappotti. Questi sono indumenti indispensabili per l’inverno ma non è semplice prendersene cura. Non possiamo lavarli mettendoli semplicemente in lavatrice come gli altri vestiti. Alcuni proprio non devono toccare questo elettro domestico. Altri invece possono essere messi in lavatrice ma utilizzando specifiche accortezze. Sia per un caso che per un altro ecco il modo giusto per lavare questi particolari capi anche a casa.

I cappotti

Solitamente i cappotti, come ad esempio quelli di lana, siamo soliti portarli in lavanderia per mantenerli nel modo migliore. Questo soprattutto perché non possono essere lavati in lavatrice, che li rovinerebbe sicuramente. Ma c’è un modo per lavare i cappotti anche a casa senza doversi neanche affaticare troppo. Bisogna prendere una bacinella abbastanza grande e riempirla d’acqua, rigorosamente fredda. Come alternativa un po’ più bizzarra, ma sicuramente molto funzionale, si può usare anche una vasca da bagno. Ora bisogna prendere del sapone liquido per capi delicati o per la lana, meglio se neutro. Versarne mezzo bicchiere nella bacinella e mescolare per discioglierlo bene. A questo punto immergiamo il nostro cappotto che deve rimanere ammollo tra i 10 e i 15 minuti. In questo modo faremo agire bene il sapone. Strofiniamolo in maniera delicata e dopodiché possiamo stenderlo in una parte della casa che sia ben calda e asciutta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

I piumini

Per rimettere a nuovo i nostri piumini possiamo invece utilizzare la lavatrice. Ma con delle accortezze per non rovinare il tessuto e il volume che danno le piume. Ecco il modo giusto per lavare questi particolari capi anche a casa. Per prima cosa mettere il piumino in lavatrice impostando un lavaggio delicato a non più di 30 gradi. Quando è pronto scuoterlo a dovere per smuovere le piume. Ora però abbiamo un trucco, ridonare il massimo del volume al nostro piumino. Mettiamolo a fare una centrifuga in lavatrice mettendoci anche 3 palline da tennis. Questo trucco farà ravvivare completamente le piume del nostro piumino.