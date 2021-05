Primavera vuole dire tante cose. Passeggiate al parco, clima che migliora, vestiti colorati. Odori e sapori che pensavamo avere dimenticato per sempre, eccoli che tornano con forza. Ci rendono le giornate più piacevoli e il nostro palato più contento. Tra tutte queste meraviglie, ci sono naturalmente anche le zucchine.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo bene, e abbiamo scritto un articolo per una ricetta a base di zucchine e mozzarella. Da leccarsi i baffi, eccolo qui. Tuttavia, non sempre riusciamo a cucinare bene le zucchine. Perché? Purtroppo, perché commettiamo questo diffusissimo errore. Infatti, se le zucchine non ci vengono dolci e gustose è per questo terribile errore che tutti facciamo.

Il terribile errore

Ovvero, le lasciamo per troppo tempo in frigo. Ce le dimentichiamo, sotto a mille altri alimenti che compriamo senza nemmeno pensare. Non siamo più abituati a farci una lista della spesa e al supermercato compriamo male e di tutto. In aggiunta, compriamo anche spesso delle cose che in realtà già abbiamo a casa.

Le accumuliamo e un bel giorno ci dimentichiamo completamente di consumarle. Ed ecco il fattaccio: una volta in padella, le vecchie zucchine sono amarissime e non le buttiamo solo perché abbiamo ricevuto una buona educazione. Cosa possiamo fare per evitare che tutto ciò avvenga? Ecco, una soluzione c’è.

La soluzione

Ebbene, come ogni soluzione che merita rispetto, anche questa necessita il suo tempo. Siamo abituati ad avere tutto e subito. Siamo abituati ad ordinarci la cena con il cellulare, chiedere a Google qualsiasi cosa.

E, in tutta questa innovazione tecnologica, abbiamo completamente perso il senso del tempo. Non solo la sua ragione, diciamo che abbiamo anche perso l’abitudine di pensare che per certe cose serve tempo. E, per le zucchine, il tempo è proprio quello di segnarci su un foglio se ce le abbiamo già a casa e non ricomprarle. Non le lasceremo invecchiare mai più. Infatti, se le zucchine non ci vengono dolci e gustose è per questo terribile errore che tutti facciamo.