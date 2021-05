Alzi la mano chi ogni tanto va in cantina o in soffitta per puro piacere. La ragione per cui molti lo fanno è chiara: cercare di tuffarsi nei ricordi del passato. Questi luoghi sono infatti pieni zeppi di oggetti che ci hanno accompagnato nella nostra vita, ma che ormai non usiamo più.

Tuttavia, il valore affettivo non è tutto. Molti di questi oggetti hanno anche un vero e proprio mercato di collezionisti disposti a pagarli molto. Vecchi libri, videogiochi, e persino salvadanai possono valere un bel po’.

Per cui non esitiamo a studiarne il valore, e se non ci teniamo troppo, possiamo venderli. Oggi vedremo qualcos’altro che potenzialmente può avere un altissimo prezzo. Se troviamo questo vecchio oggetto in cantina possiamo considerarci già ricchi perché vale un sacco di soldi.

Ecco di cosa si tratta

Consigliamo a tutti di controllare se hanno qualche vecchia lampada che non usa più. Per quanto possa essere sorprendente, c’è un grande mercato di lampade vintage da cui si può guadagnare davvero tanto.

Quello che dobbiamo controllare è innanzitutto la marca della lampada. Ci sono infatti brand ben precisi che oggi sono richiestissimi dai collezionisti. In particolare, una delle marche più gettonate è Handel. Per capire se una lampada è di questo tipo, bisogna controllare la base, dove di solito è presente il logo. I prezzi possono superare i mille euro, quindi si tratta di pezzi preziosissimi.

Altri brand molto forti

Un’altra marca molto richiesta è Pairpoint. Basta una rapida ricerca su siti come eBay per vedere che anche le lampade Pairpoint possono essere vendute per migliaia di euro. L’azienda che li produce, la Pairpoint Glass, è la più antica produttrice di prodotti in vetro degli Stati Uniti, fondata nel 1837, ed è attiva ancora adesso.

Infine abbiamo la Fulper, altra marca americana storica, che si occupa di vasi ed appunto lampade. Anche questo brand può regalare enormi soddisfazioni economiche.

Se troviamo questo vecchio oggetto in cantina possiamo considerarci già ricchi perché vale un sacco di soldi. Una semplice lampada, ma che vale come un tesoro.