I capi di lana sono oggetti molto delicati e facilmente tendono a rovinarsi. La lana è un tipo di tessuto di origine animale che infeltrisce facilmente. Infatti bastano piccoli errori durante il lavaggio o l’asciugatura che maglioni, cappotti e coperte di lana si rovinano in modo irreparabile.

Per il lavaggio della lana sarebbe sempre preferibile scegliere la modalità a mano in quanto questo lavaggio risulta essere più delicato e meno aggressivo. Infatti sarebbe bene preferire tale modalità soprattutto per la lana delicata come il cashmere, l’alpaca e la lana merino.

Come lavare maglioni e capi di lana in lavatrice senza infeltrirli e rovinarli con questi furbi trucchetti usando anche la centrifuga

Ebbene la lavatrice non è sempre la scelta più saggia ma è quella più veloce e risolutiva. Lavare la lana in lavatrice si può, l’importante è non commettere i classici errori da principianti.

La prima cosa da fare prima di effettuare qualsiasi lavaggio è il controllo accurato dell’etichetta del capo.

Successivamente si potrà procedere al lavaggio prestando attenzione a dei piccoli accorgimenti.

Va ricordato che la lana patisce moltissimo gli sbalzi termici quelli che solitamente in lavatrice si verificano tra la fase di lavaggio e quella del risciacquo. Il segreto dunque è quello di mantenere una temperatura quanto più costante possibile durante tutto il ciclo di lavaggio. Meglio preferire un programma per capi delicati e impostare la temperatura al minimo.

Un altro aspetto fondamentale è quello di lavare la lana con fasi di ammollo prolungate, dove il capo di lana rimane in ammollo per un periodo di tempo piuttosto lungo.

Sì anche alla centrifuga che permette di eliminare più acqua dai tessuti. La lana regge una centrifuga anche piuttosto forte, infatti, potremmo spaziare dai 400 agli 800 giri senza riscontrare alcun problema sui capi.

Sarebbe meglio evitare di asciugare i capi di lana in asciugatrice ma preferire un’asciugatura al naturale. Importante durante questa fase anche il modo di stesura dei capi, che dovranno essere preferibilmente stesi in senso orizzontale sullo stendino. Meglio ancora se al di sotto dei capi di lana poggiamo un lenzuolo che farà da protezione per i capi stessi.

Ebbene questi sono alcuni consigli su come lavare maglioni e capi di lana in lavatrice senza infeltrirli e rovinarli con questi furbi trucchetti usando anche la centrifuga.

Esser chic con la lana è possibile

La lana è un ottimo materiale per mantenersi caldi e protetti durante i mesi invernali. In più ci sono capi di lana davvero molto chic e trendy da indossare durante l’inverno. Non i classici maglioni e golfini di lana ma questo capo caldissimo che ci permetterà di essere sempre alla moda e di esaltare la nostra fisicità.