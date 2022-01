Cosa c’è di meglio di un bel piatto di pasta per darsi forza. Una delle principali prelibatezze italiane, fondamento della famosa dieta mediterranea, sempre al centro di dibattiti culinari. Ma, soprattutto, sempre presente sulle nostre tavole. Liscia o rigata, fresca o secca, lunga o corta. Questi sono solo alcuni dei classici aggettivi che possiamo associare a questo alimento.

Di ricette a base di pasta ce ne sono un’infinità, a cui si possono abbinare quasi tutte le verdure. Oggi vogliamo proporre un’associazione classica della cucina campana e napoletana in particolare. La famosa pasta e patate. Un piatto gustoso, nutriente e che bene si concilia con le temperature fredde di questi giorni. Andiamo subito a vederne gli ingredienti per quattro commensali molto affamati:

320 grammi di pasta corta di Gragnano;

800 grammi di patate;

2 cucchiai di salsa di pomodoro;

1 costa di sedano;

1 carota;

mezza cipolla;

brodo vegetale;

timo;

sale;

pepe nero;

parmigiano grattugiato.

Densa, cremosa e profumata questa pasta e patate ricca di gusto della tradizione gastronomica napoletana

Iniziamo preparando un soffritto, tritando insieme sedano, carota e cipolla che metteremo in una padella antiaderente con dell’olio d’oliva e con il timo. Quindi, peleremo le patate e le taglieremo a pezzetti piccoli. Quando la cipolla sarà imbiondita, andremo ad aggiungerle, cuocendo a fuoco vivo per tre minuti. In seguito, verseremo il brodo vegetale e i due cucchiai di passata di pomodoro. Lasciamo sfumare il brodo, esattamente come accade quando prepariamo il risotto. Utilizzeremo sempre una fiamma media e dovremo mescolare ogni due minuti, aggiungendo il brodo alla bisogna.

Arriva la pasta

Dopo circa una decina di minuti, butteremo la pasta, continuando ad allungare con il brodo, ogni qual volta lo vedremo sfumarsi troppo. Considerando il tipo di pasta scelto, dobbiamo calcolare una ventina di minuti come limite di cottura. Ovviamente è sempre consigliato assaggiare e non rifarsi pedissequamente alle condizioni scritte sulla confezione.

Al termine, insaporiremo con sale, pepe e un’abbondante grattugiata di parmigiano. Mantechiamo il tutto, spegniamo la fiamma e lasciamo riposare due minuti prima di servire. Densa, cremosa e profumata, questa pasta e patate ricca di gusto della tradizione gastronomica napoletana è semplice da preparare. Con ingredienti poveri della tradizione, ma capaci sempre di suscitare un’emozione unica per le nostre papille gustative.