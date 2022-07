Il mare si avvicina a grandi passi per tantissime famiglie. Le spiagge di gran parte dell’Italia sono pronte ad accogliere numerosi turisti. Il Covid non è ancora un lontano ricordo, ma, di sicuro, non è più neppure lo spauracchio che è stato fino allo scorso inverno. Si tende a tornare alla normalità, con tutto quanto ne dovrebbe conseguire. Quindi, hotel e case vacanze piene, spiagge affollate e ritorno di tutto quel che è il contorno dei luoghi di villeggiatura. Manifestazioni ed eventi su tutti.

Quando ci immaginiamo distesi sotto il sole, spesso, lo facciamo pensando di avere sotto al telo mare della morbida sabbia. Quella con cui giocano i bambini, con paletta, rastrelli e secchiello. Quella sulla quale si facevano le piste per far correre le biglie, vecchio retaggio di un mondo non ancora tecnologico.

Ecco, quella sabbia, però, è spesso molto fastidiosa quando entra nel costume. Può capitare sia in acqua, sia quando si sta seduti sul bagnasciuga. Senza dimenticare come sia complicato toglierla una volta finita la giornata di mare. Talvolta non bastano getti potenti di acqua. Se è fine, si insinua in qualsiasi piega e, una volta che il costume è asciutto, ecco che si fa sentire e non è certo piacevole.

Come lavare il costume da bagno al mare e rimuovere bene sabbia e sale

Tanto che è una metafora molto in uso, seppur poco elegante, per descrivere una persona particolarmente fastidiosa. Quindi, onde evitare problemi, ecco alcuni consigli per cercare di rimuovere qualsiasi residuo.

Considerando che al mare non abbiamo molti strumenti a disposizione, soprattutto se alloggiamo in hotel, diventa fondamentale farlo con il minimo sforzo. Sicuramente il primo passo è mettere il costume sotto un forte getto d’acqua fredda. Sia essa quella della doccia o quella di un rubinetto.

Dopodiché, in una bacinella, lo lasceremo in ammollo con dell’acqua molto calda e un paio di cucchiai di aceto. Facciamo agire la soluzione per un paio d’ore, quindi risciacquiamo abbondantemente sotto un altro getto di acqua fredda.

Lasciamo asciugare bene, dopodiché, se temiamo che possano esserci ancora dei residui, spargiamo del borotalco che assorbirà tutta l’umidità rimasta. Infine, spazzoliamo il costume vigorosamente.

Altri utilizzi

Possiamo usare lo stesso metodo per altri tipi di tessuto, per esempio è adattissimo anche per teli bagno e vestiti. Insomma, la sabbia è indubbiamente comoda, da un lato, ma scomoda dall’altro. Esattamente, seppur al contrario, come i ciottoli, che non sporcano, ma non sono sicuramente morbidi per il nostro corpo.

Ecco, dunque, come lavare il costume da bagno al mare, per pulirlo completamente ed evitare che ci irriti quando lo indossiamo nuovamente nei giorni successivi. Un rimedio efficace, adatto a tutti i modelli, compresi quelli tanto di moda in questa estate 2022.

