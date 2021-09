Le fughe di pavimenti e piastrelle sono quegli spazi della nostra casa a cui non facciamo mai caso. Ma purtroppo sono dei luoghi in cui si accumula tantissimo sporco. È importantissimo pulirle al meglio di tanto in tanto per evitare accumulo di muffa e sporcizia che a lungo andare potrebbe rendere malsani gli ambienti in cui viviamo. Pulire le fughe di pavimenti e piastrelle sarà semplicissimo con questi 5 trucchetti naturali.

Solitamente, infatti, per queste operazioni, ci affidiamo a prodotti chimici presenti in commercio. Se invece vogliamo provare a pulirli con degli elementi più naturali questi sono i consigli che fanno al caso nostro.

Pulire le fughe di pavimenti e piastrelle sarà semplicissimo con questi 5 trucchetti naturali

Prima di tutto è bene capire cosa stiamo andando a pulire. A seconda del luogo in cui andiamo a pulire dovremo utilizzare un prodotto diverso. Infatti, non tutte le piastrelle sono uguali, non tutta la sporcizia è uguale, perciò, non tutto potrà essere trattato con gli stessi prodotti. Andiamo a capire quali prodotti naturali utilizzare a seconda dei casi.

Bicarbonato di sodio

Questo elemento multiuso può essere utilizzato per sbiancare le fughe delle mattonelle. Più in generale, lo si utilizza per rimuovere tutti i residui di muffa dalle nostre fughe e per eliminare ogni odore. Basta prendere una ciotola e mettere del bicarbonato con dell’acqua tiepida. Si strofina il composto sulle fughe e si lascia agire per circa 30 minuti prima di risciacquare.

Perossido di idrogeno

Più comunemente chiamata acqua ossigenata, è un validissimo rimedio per pulire le fughe. Anche questo può essere mischiato a del bicarbonato di sodio per rimuovere tracce di muffa e sbiancare le mattonelle.

Acido citrico

Questo prodotto non solo aiuta a rimuovere muffe e batteri, ma aiuta tantissimo anche contro macchie di calcare, sporco e incrostazioni di ogni tipo. Lo si utilizza diluito nell’acqua all’interno di un flacone spray che poi si spruzzerà direttamente lungo tutte le superfici da pulire.

Aceto bianco

Aiuta a rimuovere la muffa e le macchie di umidità, oltre a sbiancare le fughe. Anche questo lo si diluisce in acqua all’interno di un flacone spray e si spruzza direttamente sulla superfice da pulire. Si lascia agire per circa 15 minuti prima di strofinare e risciacquare.

Percarbonato di sodio

Può essere acquistato online o nei negozi biologici, il percarbonato di sodio è un detergente naturale utilissimo per sbiancare e rimuovere ogni traccia di muffa e sporco dalle nostre fughe. Dovrà essere diluito con acqua fino ad ottenere una pasta densa e cremosa che poi dovrà essere strofinata su tutte le superfici da pulire. Questo composto lo si deve lasciar agire per tutta la notte, si risciacquerà la mattina dopo.

