Come investe i suoi soldi John Elkan: perché seguire i suoi suggerimenti su immobiliare e startup

È stato predetto per lui un futuro radioso dal nonno Gianni Agnelli, è diventato infatti il suo successore. Ora è Amministratore Delegato della Exor N.V. holding finanziaria olandese controllata dalla famiglia Agnelli con una capitalizzazione di 17 miliardi. Le mosse di John Elkan sono utili anche per i piccoli investitori.

La Exor controllata dalla famiglia Agnelli ha creato una società di investimenti in Inghilterra la Lingotto Investment Management che è guidata attualmente da Enrico Vellano. Uno dei più importanti investimenti fatti dalla nuova società ammonta a 104 milioni di dollari di azioni della Harmony Gold Mining del Sudafrica. Altri 62 milioni sono stati impiegati in una società texana che si occupa di ricerche nei giacimenti in Alaska. Gli investimenti sull’oro rimangono sempre una sicurezza e questo sarebbe corretto anche per i piccoli investitori.

L’oro sarebbe un bene rifugio, anche quando i prezzi delle azioni oscillano il valore dell’oro tenderebbe a rimane pressoché stabile. Le società controllate dalla famiglia Agnelli e da John Elkan utilizzano questa strategia per dare stabilità ai portafogli e trovare nuovi spunti di guadagno. Ma quando si tratta del lungo termine è sulla tecnologia e sulla salute che punta John Elkan.

Sguardo al futuro

Come investe i suoi soldi John Elkan è un misto di abilità e concretezza. L’entrata di Exon in Philips per il 15% è un investimento a lungo termine che dimostra la lungimiranza di questo tipo di investitori. La quota dovrebbe arrivare fino al 20%, Elkan ha già investito 1 miliardo di euro nel settore a dimostrazione di quanto ci creda.

Per i piccoli risparmiatori avere a disposizione un’accoppiata come tecnologia e healthcare è una grande risorsa per 2 motivi. L’invecchiamento della popolazione fissa dei paletti temporali che difficilmente possono essere sradicati in breve tempo. Gli investimenti in strumenti di diagnostica e tecnologia sono elevati e non si può tornare indietro. Chi ama rischiare poco e avere denaro impiegato sul lungo periodo con buoni ritorni può trovare in questo settore una piccola isola di tranquillità. E non si tratta di una nicchia in quanto i numeri fanno impressione. Il settore infatti rappresenterebbe un quinto dell’economia americana.

Come investe i suoi soldi John Elkan, piccoli trucchi per piccoli investitori

John Elkan personalmente investe nell’immobiliare di lusso e in start up. Sono altri 2 settori che i piccoli risparmiatori dovrebbero tenere d’occhio. Elkan è azionista di Merope Asset Management specializzata in immobili di lusso. Per chi ha pochi capitali a disposizione esistono le formule dei fondi comuni di investimento dove si acquistano quote di partecipazione. Oppure il Crowdfunding immobiliare che permette di bloccare somme minime per lunghi periodi.

Quest’estate Exox ha investito in Optalysys una start up britannica che sviluppa chip ottici moderni, all’avanguardia e super tecnologici. Facciamo attenzione alle caratteristiche di questa piccola azienda perché è questo il modo di scegliere quando dobbiamo investire i nostri soldi. La Optalysys ha 10 anni, sviluppa tecnologia, la tecnologia è rivoluzionaria, le invenzioni aiutano a creare sicurezza nella condivisione dati tra aziende e Paesi. Dovremmo scovare questo tipo di realtà se vogliamo fare in modo che i nostri soldi siano ben investiti. Parola di John Elkan.