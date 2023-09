Immobile all’estero: ecco la classifica dei 4 Paesi dove gli italiani cercano casa e che cifra sarebbero disposti a pagare

Un noto portale di ricerche immobili ha svolto un’indagine su quali sono gli Stati dove gli italiani cercano un immobile da acqusitare, di quale tipologia e quale cifra sono disposti a pagare. Ecco cosa è emerso dalle ricerche.

Cambiare vita e il luogo dove si vive è il sogno di molti. Alcuni sono costretti a trasferirsi per motivi di lavoro. Molti altri, invece, perché non si trovano più bene dove già stanno. È cosa ormai nota il boom dei pensionati che espatriano alle Canarie, in Tunisia o in Portogallo. In questi Paesi, oltre a godere di un piacevole clima sempre mite e soleggiato, con la pensione italiana possono fare una vita da ricchi, mentre qui in Italia, a stento riescono ad arrivare a fine mese. Per trasferirsi altrove e rifarsi una vita, non per forza bisogna aspettare la pensione. Grazie al lavoro da remoto, molte persone possono trasferirsi all’estero, magari optando per Paesi rinomati per gli affitti molto bassi.

Immobile all’estero: ecco la classifica dei 4 Paesi più richiesti

Un noto portale di ricerche immobili ha effettuato una ricerca analizzando i comportamenti di ricerca degli italiani che cercano casa oltre confine. È emerso che molti nostri connazionali cercherebbero un immobile appena al di là dei confini nazionali. Nello specifico, in Francia, Croazia, Svizzera e Principato di Monaco.

Il 13% punta a immobili in Costa Azzurra, con Nizza e Mentone capofila. Con grande probabilità, si tratterebbe allora di una seconda casa dove trascorrere le vacanze e momenti di relax durante l’anno. Il 14% delle ricerche punta però a Parigi, la capitale.

Quali sono gli italiani che cercano una casa all’estero?

A fare ricerche di immobili fuori dai confini nazionali sono perlopiù i milanesi. Seguiti poi dai torinesi che, tra le prime preferenze, indicano Mentone (29%) e Montgenèvre (20%). A seguire, i romani, che cliccano su Parigi.

Le tipologie di case più ricercate e i budget a disposizione

Immobile all’estero: ecco la classifica dei 4 Paesi. Ma come dev’ essere la casa dei sogni degli italiani?

In Francia, gli italiani si accontenterebbero di un bilocale: 50% delle ricerche su Mentone, 40% a Nizza e 36% a Parigi. A Beausoleil, invece più del 40% delle ricerche puntano ai trilocali.

In Svizzera e nel Principato di Monaco, invece, la soluzione prediletta sarebbero i pentavani (40% delle ricerche totali), seguiti poi a ruota dai trilocali

Nelle località sulla costa, in Francia così come in Croazia, si ambisce ad una casa con un’esposizione esterna come un terrazzo. Chi invece punta ad una grande città, come Parigi e Lugano, va alla ricerca di un appartamento che abbia almeno la cantina.

Ma quanto sono disposti a spendere per un immobile all’estero?

Dipende dal Paese. Per Francia e Svizzera, l’80% di chi fa le ricerche imposta come filtro la cifra massima di 500.000 euro. I romani sono quelli disposti a pagare di più, seguiti dai milanesi e dai torinesi.

Per un immobile nel ricco Principato di Monaco il budget predisposto supera i 2 milioni di euro.