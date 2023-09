Il mese di agosto non è stato particolarmente brillante per il Ftse Mib che ha chiuso con un ribasso di poco inferiore al 3%. Per capire come potrebbe essere il mese di settembre per le migliori azioni di agosto del Ftse Mib abbiamo considerato solo quelle con capitalizzazione superiore al miliardo di euro e un controvalore scambiato giornalmente superiore al milione di euro. Sono 64 le azioni che corrispondono a questi criteri e solo 13 hanno chiuso il mese di agosto al rialzo. Altre 3 hanno chiuso invariate, ben 48 hanno chiuso al ribasso. Ai primi due posti delle migliori azioni si collocano Telecom Italia e Technoprobe. Come potrebbe essere il mese di settembre per queste azioni? La parola all’analisi grafica.

Le azioni Telecom Italia potrebbe raddoppiare il loro valore: le indicazioni dell’analisi grafica

Con la chiusura del 1 settembre le quotazioni hanno rotto al rialzo il primo ostacolo lungo il percorso rialzista delle azioni Telecom Italia. A questo punto il prezzo del titolo potrebbe continuare a crescere, ma prima deve superare un ostacolo che nell’ultimo anno ha sempre frenato la corsa dei tori. Stiamo parlando della resistenza in area 0,3242 €. Oltre questo livello il rialzo del titolo potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero beneficiare di una chiusura settimanale inferiore a 0,2932 €.

Presto le quotazioni di Technoprobe saranno chiamate a una prova di forza decisiva: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Technoprobe è quotato a Piazza Affari da poco più di un anno e non si è particolarmente distinto. L’ascesa del titolo, infatti, è sempre stata frenata dalla forte area di resistenza a 8,39 €. Il superamento di questo ostacolo potrebbe aprire le porte a una continuazione rialzista con obiettivo successivo in area 10 €.

Una chiusura inferiore a 7,355 €, invece, potrebbe favorire una nuova discesa verso i minimi in area 6 €.

