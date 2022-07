Quando fa caldo si ama la comodità e si vuole essere pratici. Si prediligono i capi ampi e comodi, così come i tessuti traspiranti. Ai piedi, appena si può, si evitano i tacchi altissimi e le scarpe chiuse. Se potessimo, andremmo sempre in giro in ciabatte o infradito. Insomma, con l’inizio di giugno, ci dimenticheremmo volentieri del fattore moda per rispolverarlo più avanti, durante i più freschi mesi autunnali.

Eppure, noi donne ci teniamo a essere sempre al top. Per essere trendy e al passo coi tempi, però, non è necessario per forza indossare capi attillati e tacchi vertiginosi. Essere sexy è prima di tutto una questione di stile e di atteggiamento. Inoltre, per essere eleganti non è obbligatorio rientrare nel canonico cliché: tailleur e décolleté. Studiando abbinamenti e accessori, da portare in un determinato modo, possiamo dar vita a outfit perfetti in ogni occasione e che, al tempo stesso, sono anche pratici e comodi.

Nei mesi estivi, gli abiti di lino sono un trend sempre in auge. Ampi e leggeri, donano una sensazione di freschezza solo a guardarli. Di solito, gli abiti in lino hanno un semplice taglio dritto. Sono come una tunica e vestono ampi e ariosi. Proprio per questo sono così comodi da indossare. Ciò, però, non significa essere banali o, peggio ancora, sciatti. Un semplice abito di lino può essere indossato in svariate occasioni, anche totalmente diverse fra loro.

Come indossare questo comodo abito fresco e leggero ed essere eleganti al mare, in città o a un matrimonio

Cominciamo dal caso più comune, quello della vita di tutti i giorni. L’abito di lino va bene indossato così com’è, in tutta la sua semplicità. Ai piedi, vanno bene dei comodissimi sandali bassi in cuoio, con strisce che si chiudono sul collo del piede oppure con cinturino che si lega alla caviglia. Questa mise va benissimo anche verso sera, all’ora dell’aperitivo. Per un tocco glamour, basterà indossare una collana importante o un vistoso bracciale rigido.

L’abito di lino è un must che non può mancare nella valigia per le vacanze al mare. Di giorno è un comodissimo copricostume, perfetto da abbinare a un bel cappello di paglia e a una maxi borsa, sempre in paglia o in rafia. Nelle località marinare, l’abito di lino è top anche la sera. In presenza della tipica brezza marina, teniamo a portata di mano un blazer, meglio se sempre di lino e di un colore totalmente diverso da quello dell’abito. Creeremo così un bel contrasto cromatico.

Infine, l’abito di lino è ok anche se siamo invitate a un matrimonio in piena estate. Anzitutto, potremmo scegliere l’abito in una nuance particolare e/o con qualche dettaglio capace di farsi notare, come, ad esempio, un ricamo. Se invece l’abito punta sulla semplicità estrema, valorizziamolo con gli accessori giusti.

Gli accessori

Ai piedi sono perfetti dei sandali con platform, che slanciano ma con comodità. Per quanto riguarda gioielli o bijou, limitiamoci a uno, massimo 2 pezzi, che siano però molto vistosi ed eccentrici. Basta anche un solo elemento per catalizzare l’attenzione di chi ci guarda. Per la chiesa, non dimentichiamo una stola leggera, in tono con l’abito.

Ecco, quindi, come indossare questo comodo abito fresco riuscendo a essere eleganti sempre.

